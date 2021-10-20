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Общество / Здоровье

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь

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Светлана Синцова
20 октября 2021 года, 17:58
Фото: Дарья Хваткова
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Для осени актуальна тема депрессий и сезонной хандры. Как же отличить осеннюю хандру от более серьезного заболевания и как помочь справиться с такими состояниями рассказала «Псковской правде» заведующая отделением Псковской психиатрической больницы №1, врач-психиатр Мария Трофимова.

- Случаи депрессии осенью учащаются. В этот период снижается количество солнечных лучей, уменьшается выработка гормонов, витамина D, серотонина, поэтому нарастает грусть. И если у человека есть наследственная предрасположенность к депрессивным проявлениям, то может быть обострение, - отметила Мария Трофимова.

После инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний депрессия находится на третьем месте по потере трудоспособности. Такое состояние требует лечения.

Каждый человек сталкивался с грустью, хандрой, которые связаны с усталостью, негативными событиями. Но такое состояние не длится больше двух недель, человек может чем-то поднять себе настроение: сходить в кафе, в тренажерный зал. Если человек не разучился радоваться, получать удовольствие от мелочей, и это никак не влияет на жизненное функционирование человека, на самооценку, это не депрессия.

Осеннее обострениеМария Трофимова, врач-психиатр

По ее словам, при состоянии депрессии человеку приходится силой заставлять себя что-то делать, наблюдается утомляемость и снижение работоспособности. При депрессии может быть сонливость днем и отсутствие сна ночью. И если такое состояние длится большую часть дня и больше двух недель — нужно обращаться к врачу.

У женщин депрессия наблюдается чаще, чем у мужчин. Причинами депрессии могут стать жизненные неудачи.

- Но имеет значение наследственный фактор — кто-то потерял всю семью, но берет себя в руки и восстанавливается и идет дальше, а кто-то расстался с молодым человеком — и все, - отмечает врач.

В совсем запущенных формах депрессии человек перестает следить за собой: «А зачем делать что-то? Мыться? Есть? Смысла нет». И самым трагическим итогом такого состояния может стать попытка уйти из жизни.

По словам врача, в Псковской области по сравнению с прошлыми годами идет снижение количества таких случаев.

СПРАВКА

В прошлом году в Псковской области на 100 тыс. населения приходилось 16,6 случаев суицида (104 случая).

- Возрастная категория людей, которые идут на суицид, разная. Это и люди среднего возраста, и пожилые люди, и подростки. В то же время, бывает, что суициды носят шантажный характер, - сказала врач. В то же время она отметила, что «человек, который реально задумал уйти из жизни, скорее всего, говорить об этом не будет, он скроет это, чтобы его не остановили».

Осеннее обострение
Вылечить депрессию поможет врач
Фото Дарьи Хватковой

Одним из факторов , провоцирующих депрессию в современном мире является ковид.

- Коронавирус- это инфекция полиорганная, поражающая все органы и системы. В организме происходят воспаления, в том числе, сосудов головного мозга. Поэтому болезнь провоцирует психозы, спутанность сознания и т. д. Работники ковид-больниц отмечают такие последствия у своих пациентов: проблемы с реакцией, памятью, вниманием.

Врач отмечает, что если у человека депрессия, не нужно бояться идти к психиатру.

- Работа с депрессивным человеком — комплексная, там и психиатр будет работать, и психолог. Не нужно бояться идти в наш диспансер. Люди с невротическим депрессиями не ставятся на учет. Но им может быть оказана квалифицированная помощь, - говорит Мария Трофимова.

По ее словам, лекарства необходимы, чтобы тоска, тревога ушли и у человека появились силы бороться с депрессией. 

КСТАТИ

С осенней хандрой (не депрессией!) можно справиться самим. В этом помогут такие продукты, как шоколад, красная рыба. Также выработке гормона радости способствуют спорт и физические нагрузки.

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