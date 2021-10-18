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Общество / Здоровье

Откуда мурашки?

Текст:
Елена Аверьянова
18 октября 2021 года, 10:44
Фото: nevralgia.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Когда долго сижу за компьютером, начинают неметь пальцы рук и появляется ощущение «ползания мурашек». Как избавиться от проблемы?» - спрашивает Вера Сорокина из Пскова.


Так может проявляться нарушение иннервации и кровотока в мелких сосудах, часто сигнализирующее о проблемах в шейном отделе позвоночника.

Откуда мурашки?Елена Аверьянова,  доцент ПсковГУ

Нейропатия верхних конечностей, которая может развиться вследствие долговременного нахождения в статической позе за компьютером чревата постоянным нарушением кровообращения, приводящая к боли и парестезиям (покалывания, неприятные ощущения в руках). Поэтому основные методы профилактики и лечения - соблюдение правил гигиены работы за компьютером, производственная гимнастика каждые 15 мин, подбор соответствующего росту компьютерного стола и кресла. Из медикаментозных препаратов будут полезны комплексы витаминов группы В.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние нервной системы и сердечно-сосудистой системы, а также на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

Откуда мурашки?
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

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