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Общество / Здоровье

Вирусная атака

Анастасия Повторейко рассказала об особенностях нового коронавирусного штамма «дельта»

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Ольга Нефёдова
13 октября 2021 года, 17:50
Фото: Андрей Степанов
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Четвертая волна коронавируса накрыла Псковскую область. Свирепый штамм «дельта» старается убрать на своем пути всех, кого встречает. Кроме взрослых стали болеть дети, беременные женщины. Каждый день в реанимацию областной инфекционки поступает 7-10 человек с поражением легких на 90-100%. На что обращать внимание и как спасти себя и своих близких рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Главный признак — лихорадка

- Эта четвертая волна особенная, как никогда сложная, - рассказывает она. - Мы преодолели свой рубеж в 600 коек.

Каждый день в приемные покои больницы в Пскове и Великих Луках поступает более 200 обращений. Огромное количество людей госпитализируется. К примеру, на 12:00 сегодняшнего дня в больницу положили 57 пациентов, вчера их было 72.

Вирусная атака
Анастасия Повторейко
Фото Андрея Степанова
- Развернуто небывалое количество реанимационных коек — 67, это абсолютный антирекорд, - говорит главврач. - Мы были вынуждены закрыть одно из отделений и перевести его полностью в штат реанимации, это серьезная нагрузка на медперсонал.

Около 10% госпитализированных при поступлении имеют 60-100% поражения легких — это немедленная реанимация.

- К сожалению, эта волна затронула те категории граждан, которые в прошлые волны смогли уберечься от заражения. Прежде всего, это беременные. Их количество небывалое, - рассказала Анастасия Повторейко.

Совсем недавно врачи больницы приняли преждевременные роды. На 32-й неделе родилась полуторокилограммовая девочка. Она с положительной динамикой направлена в Перинатальный центр, а вот ее мама борется за жизнь, у нее 100% поражение легких.

Начали болеть дети. В конце прошлой недели в 60-коечном детском отделении находилось 70 детей.

- Вчера поступила очень тяжелая пациентка 13-ти лет с выраженным цитокиновым штормом [потенциально летальная реакция иммунной системы — «ПП»]. Девочка очень тяжелая и прогноз очень тяжелый. Ситуация очень серьезная, накалена, как никогда, четвертая волна она совсем иная, совсем другая, - отметила Анастасия Повторейко.

Вирусная атака

Фото Андрея Степанова
Штамм «дельта» крайне опасен: распознается по лихорадке и несбиваемой температуре.

- Жаропонижающие не снижают температуру ниже 37,5. Пациенты высоко лихорадящие — это пациенты уже прогностически неблагоприятные. Пациенты лихорадящие более четырех суток имеют абсолютно точно поражение легких и мы изначально говорим о серьезных последствиях, - уточнила врач.

Кроме «дельты» в регионе циркулируют и другой штамм коронавируса, - тот, который был изначально, - но прослойка им заболевших совсем небольшая. Пациенты, им заразившиеся, могут себе позволить амбулаторное лечение.

Самолечение убивает

Более 90% госпитализированных — это не вакцинированные жители региона. По словам Анастасии Повторейко, не вакцинированные люди представляют угрозу для окружающих, а вот вакцинированный человек переносчиком болезни быть не может.

- Мы собрали детальнейшую статистику с февраля 2020 года по настоящее время и я абсолютно четко могу сказать, что более 90% пациентов доставленных к нам - не вакцинированные, - рассказала Анастасия Повторейко. - Есть единичные сложные случаи среди тех пациентов, кто вакцинировался. Но, как правило, это пациенты, у которых не выработался иммунитет, чаще всего это пациенты имеющие серьезный коморбидный фон [сочетание у одного больного двух или более хронических заболеваний — «ПП»], а также пациенты с серьезными иммунодепрессивными заболеваниями. Но в этих случаях мы изначально понимали, что иммунитет может не выработаться.

Кроме того, среди привитых заболевают те, кто прошел вакцинацию в феврале-марте, но не ревакцинировался через полгода.

Вирусная атака

Фото Андрея Степанова
У нового штамма высокая вирусная нагрузка. В инфекционной больнице есть своя ПЦР-лаборатория, которая позволяет отслеживать ЦТ — признак вирусной нагрузки.

- Мы видим такие цифры, которых ранее никогда не было, это запредельная вирусная нагрузка. Концентрация вируса такая, что легкие просто сгорают, - отметила Анастасия Повторейко.

Те, кто не вакцинировался и заболел коронавирусом второй раз, как правило, переносят заболевание тяжелее. Заражаются люди преимущественно в семье, чуть реже — на работе.

Те, кто пытается самостоятельно или по ошибочному назначению лечиться антибиотиками — гарантированно получат крайне тяжелое течение коронавируса, вплоть до летального исхода.

- К нам попал молодой человек, который две недели лечился дома, пропил два антибиотика и начал принимать гормоны. Сатурация при поступлении у него была ниже 80, поражение легких — 80%. Сразу был направлен в реанимацию. Признался, что занимался самолечением.

К сожалению, до сих пор антибиотики назначают и врачи. Все это осложняет лечение или вовсе приводит к неблагоприятному исходу.

- Я очень надеялась, что к осени не случится того, что случилось, - отметила главврач областной инфекционной больницы. - Надеялась, что до сентября мы выйдем на те целевые цифры, которые были необходимы. К сожалению, мы провалили вакцинацию и ждать чудо нам и нашим пациентам не приходится, потому что штамм «дельта» очень агрессивный. 

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