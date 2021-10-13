Высокая нагрузка

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Стала появляться аритмия при физической нагрузке: поднимусь по лестнице на второй этаж - и сразу останавливаться приходится. Это очень опасно?» - спрашивает Елена Макеева из Пскова.

Внезапно появившаяся аритмия всегда свидетельствует о повышенной нагрузке на сердце. Причины могут разные: от ишемии каких-либо отделов сердца до влияния гормонов или последствий перенесенного инфекционного заболевания. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

В любом случае такое состояние не должно остаться без внимания. Потребуется обследование всей сердечно-сосудистой системы: электрокардиография, УЗИ сердца, суточный мониторинг ЭКГ и артериального давления, биохимические исследования. В итоге причина аритмии может найтись в органе, находящимся вне сердца, но имеющим на него большое влияние, например, щитовидная железа.

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