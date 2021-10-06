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Общество / Здоровье

Вкусно или красиво?

Текст:
Елена Аверьянова
6 октября 2021 года, 16:47
Фото: pixabay.com
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Постоянно появляются прыщики на коже. Никакие лосьоны и кремы не помогают. Особенно их много после вкусной еды: шашлыков, пирожных. Как можно от этой напасти избавиться?» - спрашивает Светлана Сергеева из Пскова.

Кожа является очень чувствительным индикатором и незамедлительно реагирует на любой удар по пищеварительной системе.

Вкусно или красиво?Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Для переваривания жареного мяса и сдобы с кремом нужно гораздо больше ферментов и желчи, усиливается нагрузка на печень и поджелудочную железу. Из-за этого начинает меняться липидный состав волосяных фолликулов и начинается их воспаление. Также микрофлора кишечника оказывает прямое воздействие на состояние кожи, поэтому стоит начать с обследования всего желудочно-кишечного тракта. В рационе жареные блюда стоит заменить на вареные, увеличить количество клетчатки за счет овощей и фруктов, снизить употребление жиров и простых углеводов. Помогут коже сохранить здоровое состояние разгрузочные дни (огуречные, арбузные) и достаточное количество воды - 1,5-2 литра в сутки.

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Вкусно или красиво?
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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
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