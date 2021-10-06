Вкусно или красиво?

«Постоянно появляются прыщики на коже. Никакие лосьоны и кремы не помогают. Особенно их много после вкусной еды: шашлыков, пирожных. Как можно от этой напасти избавиться?» - спрашивает Светлана Сергеева из Пскова.

Для переваривания жареного мяса и сдобы с кремом нужно гораздо больше ферментов и желчи, усиливается нагрузка на печень и поджелудочную железу. Из-за этого начинает меняться липидный состав волосяных фолликулов и начинается их воспаление. Также микрофлора кишечника оказывает прямое воздействие на состояние кожи, поэтому стоит начать с обследования всего желудочно-кишечного тракта. В рационе жареные блюда стоит заменить на вареные, увеличить количество клетчатки за счет овощей и фруктов, снизить употребление жиров и простых углеводов. Помогут коже сохранить здоровое состояние разгрузочные дни (огуречные, арбузные) и достаточное количество воды - 1,5-2 литра в сутки.