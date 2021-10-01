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Общество / Здоровье

Без паники!

Текст:
Елена Аверьянова
1 октября 2021 года, 10:58
Фото: eltacin.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Стали беспокоить приступы страха, особенно в лифте или в маленькой комнате. Сразу появляется потливость, сердце начинает стучать очень быстро. Что это может быть?» - спрашивает Вера Снегина из Пскова.

Панические атаки могут быть вызваны проблемами кровоснабжения головного мозга или шейного отдела позвоночника.

Без паники!Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Необходимы консультации терапевта и невролога, обследование, включающее гормональный фон, свертываемость крови, липидный и углеводный профиль. МРТ головного мозга и ультразвуковое сканирование сосудов шейного отдела позвоночника помогут определить наличие изменений, которые приводят к нарушению кровотока и развитию гипоксии, что и приводит к приступам страха. Для профилактики панических атак необходимо увеличить физическую активность в виде ходьбы, плавания, езды на велосипеде и найти достаточно времени на полноценный отдых и сон.

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