Без паники!

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Стали беспокоить приступы страха, особенно в лифте или в маленькой комнате. Сразу появляется потливость, сердце начинает стучать очень быстро. Что это может быть?» - спрашивает Вера Снегина из Пскова.

Панические атаки могут быть вызваны проблемами кровоснабжения головного мозга или шейного отдела позвоночника. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Необходимы консультации терапевта и невролога, обследование, включающее гормональный фон, свертываемость крови, липидный и углеводный профиль. МРТ головного мозга и ультразвуковое сканирование сосудов шейного отдела позвоночника помогут определить наличие изменений, которые приводят к нарушению кровотока и развитию гипоксии, что и приводит к приступам страха. Для профилактики панических атак необходимо увеличить физическую активность в виде ходьбы, плавания, езды на велосипеде и найти достаточно времени на полноценный отдых и сон.

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