В сухом остатке

«Сохнет кожа на лице и руках. Кремы не помогают, ощущение стянутой кожи не проходит. Что это может быть?» - спрашивает Вера Морозова из Пскова.

Эндокринолог назначит комплекс обследований (биохимические и гормональные показатели крови, ультразвуковое исследование) для выявления причины данной симптоматики. Также нужно пересмотреть рацион питания: увеличить количество свежих овощей и воды (при отсутствии противопоказаний) за счет снижения легкоусвояемых углеводов. Физическая активность (ходьба, плавание, езда на велосипеде) тоже благотворно влияет на состояние обмена веществ. Также необходимо найти время для отдыха, чтобы у гормональной «бури», вызванной стрессом, была возможность улечься и не нарушать работу всего организма.