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Общество / Здоровье

В сухом остатке

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Елена Аверьянова
24 сентября 2021 года, 11:54
Фото: pxhere.com
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

«Сохнет кожа на лице и руках. Кремы не помогают, ощущение стянутой кожи не проходит. Что это может быть?» - спрашивает Вера Морозова из Пскова.

Так могут протекать обменные нарушения и снижение функции щитовидной железы.

В сухом остаткеЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Эндокринолог назначит комплекс обследований (биохимические и гормональные показатели крови, ультразвуковое исследование) для выявления причины данной симптоматики. Также нужно пересмотреть рацион питания: увеличить количество свежих овощей и воды (при отсутствии противопоказаний) за счет снижения легкоусвояемых углеводов. Физическая активность (ходьба, плавание, езда на велосипеде) тоже благотворно влияет на состояние обмена веществ. Также необходимо найти время для отдыха, чтобы у гормональной «бури», вызванной стрессом, была возможность улечься и не нарушать работу всего организма.

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В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние обмена веществ и на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.
В сухом остатке
СПРАВКА

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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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