Смотри в оба

После перенесенного герпеса снизилось зрение на один глаз и появились головные боли. Это очень опасно? - спрашивает Вера Матвеева из Пскова.

Герпетическая инфекция - очень коварная болезнь. При первом попадании в организм вирус поселяется в нервных клетках и полностью вылечиться от него невозможно.

При снижении иммунитета, которое может быть вызвано переохлаждением, перегреванием на солнце, сильным стрессом, острой респираторной инфекцией, он активируется и становится видимым (всем известная «простуда» на губах). Но также он может поражать и роговицу глаза, что может привести к необратимой слепоте. Поэтому нужна срочная консультация врача-офтальмолога, чтобы не пропустить развитие герпетического кератита. А лабораторные исследования помогут выявить стадию заболевания и состояние иммунной системы.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование иммунный статус и на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.