Смотри в оба

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
После перенесенного герпеса снизилось зрение на один глаз и появились головные боли. Это очень опасно? - спрашивает Вера Матвеева из Пскова.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
После перенесенного герпеса снизилось зрение на один глаз и появились головные боли. Это очень опасно? - спрашивает Вера Матвеева из Пскова.
Герпетическая инфекция - очень коварная болезнь. При первом попадании в организм вирус поселяется в нервных клетках и полностью вылечиться от него невозможно.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование иммунный статус и на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
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