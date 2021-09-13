Смотри в оба

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Общество / Здоровье

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Елена Аверьянова
13 сентября 2021 года, 14:17
Фото: excimerclinic.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

После перенесенного герпеса снизилось зрение на один глаз и появились головные боли. Это очень опасно? - спрашивает Вера Матвеева из Пскова.

Герпетическая инфекция - очень коварная болезнь. При первом попадании в организм вирус поселяется в нервных клетках и полностью вылечиться от него невозможно.

Смотри в обаЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ
При снижении иммунитета, которое может быть вызвано переохлаждением, перегреванием на солнце, сильным стрессом, острой респираторной инфекцией, он активируется и становится видимым (всем известная «простуда» на губах). Но также он может поражать и роговицу глаза, что может привести к необратимой слепоте. Поэтому нужна срочная консультация врача-офтальмолога, чтобы не пропустить развитие герпетического кератита. А лабораторные исследования помогут выявить стадию заболевания и состояние иммунной системы.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование иммунный статус и на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

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Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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