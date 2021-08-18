Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?

Текст:
Елена Аверьянова
18 августа 2021 года, 10:41
Фото: pixabay.com
0

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

«По ночам идёт носом кровь. Утром кружится голова, тошнит, иногда появляется рвота. Что это может быть?» спрашивает Светлана Смирнова из Пскова.

Такие симптомы нельзя оставлять без внимания, так как они могут свидетельствовать о нарушении свертываемости крови или серьезной системной патологии, включая онкологические заболевания.

Тревожные симптомыЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Необходима консультация врача-гематолога, комплексное исследование гематологического статуса, желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости. Также такие признаки могут быть при патологии полости носа и повышенном артериальном давлении, так что потребуется осмотр оториноларингологом и терапевтом.

Читайте также
Тяжесть в животе

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование желудочно-кишечного тракта и гормонального статуса, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

Тревожные симптомы
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда

Пятизвездочное дерево

Общество / Знай наших!
9 августа 17:17

Пятизвездочное дерево

В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

  • Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
  • Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году
  • 17 августа Псковский аэропорт перевёз рекордное количество пассажиров
  • ПсковГУ подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с китайским институтом
  • Поддельными молочными продуктами кормили детей в Пскове
  • 260 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
  • Еще 104 человека заразились СОVID-19 в Псковской области
  • До 24 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 августа

    • 17 августа

  • В Пскове машина сбила восьмилетнего ребенка
  • Арина Лебедева из Бежаниц стала победителем регионального этапа конкурса «Лидер 21 века»
  • Карантин по АЧС введен в Тямшанской волости
  • Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников
  • Пожарный из дедовичского поселка покорил YouTube своими DIY-идеями
  • На какие дороги необходимо обратить внимание, рассказали псковичи
  • 12 аварийных строений снесут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района
  • Новый учебный год в России начнется в обычном формате
  • Из-за непогоды псковские энергетики переведены в режим повышенной готовности
  • Ливень и сильный град накроют Псковскую область в ближайшие часы
  • 180 тысяч псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги»
  • Великолукских медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
  • Денис Мацуев выступит в Зеленом театре Пскова 4 сентября
  • Про скандал на рынке ритуальных услуг Псковской области рассказал «АиФ. Псков»
  • Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
  • В Псковской области диагностировали 105 новых случаев COVID-19
  • 16 домов в Пскове могут остаться без водоснабжения
  • Участниками псковского проекта «Шаг навстречу» стали жители других регионов
  • Площадка с уличными тренажерами для инвалидов появится в Пскове
  • О сильном дожде предупреждают жителей Псковской области

    • 16 августа

  • Кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания вручили удостоверения
  • Известные псковичи поделились с ПАИ рецептами летних заготовок

    • Новости

    Переходный период

    Транспорт / Инфраструктура
    Максим Андреев 18 августа 09:10

    Переходный период

    Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»

    Спецфонтан

    Общество / Знай наших!
    3 августа 18:04

    Спецфонтан

    Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»
    Выгоревший Псков

    Общество / Экология
    30 июля 11:39

    Выгоревший Псков

    Чем грозит жара городским паркам и газонам