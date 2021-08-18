Тревожные симптомы

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «По ночам идёт носом кровь. Утром кружится голова, тошнит, иногда появляется рвота. Что это может быть?» спрашивает Светлана Смирнова из Пскова.

Такие симптомы нельзя оставлять без внимания, так как они могут свидетельствовать о нарушении свертываемости крови или серьезной системной патологии, включая онкологические заболевания. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Необходима консультация врача-гематолога, комплексное исследование гематологического статуса, желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости. Также такие признаки могут быть при патологии полости носа и повышенном артериальном давлении, так что потребуется осмотр оториноларингологом и терапевтом.

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