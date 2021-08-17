Все с начала

Вакцинация против коронавируса в Псковской области, как и в целом во всей России, идет с конца 2020 года. Те, кто сделал прививку в числе первых, уже задумываются о ревакцинации. «Псковская правда» выяснила, где, как, когда и чем можно вакцинироваться повторно в регионе.
Когда в конце 2020 года началась вакцинация, то прививки в первую очередь начали делать людям из «групп риска»: в том числе тем у кого много контактов по роду деятельности. Начали всех прививать «Спутником V» Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от «Вектора», позднее к ним добавился «КовиВак» Центра им. Чумакова, в мае регистрацию получил «Спутник Лайт».
Первоначально предполагалось, что от коронавируса, как и от сезонного вируса гриппа, будет достаточно вакцинироваться один раз в год. Однако в конце июня министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации против коронавируса.
Ведомство считает, что в период подъема эпидемии ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необходимо раз в полгода.
В Псковской области по последним данным ревакцинировался 241 человек. Только за минувшие сутки повторно привились 56 человек. При этом люди, которые хотят пройти ревакцинацию, жалуются на то, что сделать это не так и просто. В прививочных пунктах, которые располагаются в торговых центрах, им отказывают, ссылаясь на то, что еще кто-то и первую то вакцинацию не сделал.
Пока пройти ревакцинацию можно пока только в поликлиниках.
- Чтобы записаться на ревакцинацию надо позвонить по телефону колл-центра 8(8112)299028, - рассказала «Псковской правде» главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. - На основании звонков формируются списки, которые передается в поликлиники, а там сведения, указанные звонившим, проверяются по регистру, запрашиваются данные по каждому конкретному человеку.
По словам Галины Неваленной, ревакцинация полагается тем, кто уже вакцинировался и у кого с момента последней прививки прошло шесть и более месяцев, а также тем, кто переболел коронавирусом, если с момента выздоровления прошел такой же срок. И первая и вторая категория граждан может привиться как двухфазным «Спутником V», так и облегченным «Спутником Лайт».
- При ревакцинации стоит рассказать врачу о том, как вы перенесли первую вакцинацию, какие поствакцинальные реакции у вас были, что беспокоило, на основании сказанного доктор решит, стоит ли проводить ревакцинацию, - отметила она.
ВАЖНО
По последним данным, привились первым компонентом от COVID-19 уже 160 752 человека в регионе, полностью прошли вакцинацию — 124 727 человек. На данный момент в регионе использовано 84,3% поступившей вакцины.