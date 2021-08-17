Все с начала

Вакцинация против коронавируса в Псковской области, как и в целом во всей России, идет с конца 2020 года. Те, кто сделал прививку в числе первых, уже задумываются о ревакцинации. «Псковская правда» выяснила, где, как, когда и чем можно вакцинироваться повторно в регионе.

По кругу

Когда в конце 2020 года началась вакцинация, то прививки в первую очередь начали делать людям из «групп риска»: в том числе тем у кого много контактов по роду деятельности. Начали всех прививать «Спутником V» Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от «Вектора», позднее к ним добавился «КовиВак» Центра им. Чумакова, в мае регистрацию получил «Спутник Лайт».

Первоначально предполагалось, что от коронавируса, как и от сезонного вируса гриппа, будет достаточно вакцинироваться один раз в год. Однако в конце июня министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации против коронавируса.

Ведомство считает, что в период подъема эпидемии ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необходимо раз в полгода.

В Псковской области по последним данным ревакцинировался 241 человек. Только за минувшие сутки повторно привились 56 человек. При этом люди, которые хотят пройти ревакцинацию, жалуются на то, что сделать это не так и просто. В прививочных пунктах, которые располагаются в торговых центрах, им отказывают, ссылаясь на то, что еще кто-то и первую то вакцинацию не сделал.