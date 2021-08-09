После еды ощущение переполненного желудка, даже если съел всего лишь бутерброд. Сразу появляются тяжесть в животе и отрыжка. Что это может быть? - спрашивает Алена из Печор.
Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:
Ощущение переполненного желудка после небольшого количества съеденного - свидетельство нарушения эвакуации пищевых масс из желудка. Причинами может быть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, заброс желчи в желудок (рефлюкс), хронические стрессы, воспаление поджелудочной железы и желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, гормональные нарушения.
Ощущение переполненного желудка после небольшого количества съеденного - свидетельство нарушения эвакуации пищевых масс из желудка
Елена Аверяьнова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Кроме того, часто единственным симптомом злокачественных образований в желудке является тоже этот симптом. Поэтому необходима фиброгастродуоденоскопия, которая точно определит причину и локализацию проблемы, при необходимости сразу во время исследования можно сделать биопсию слизистой для гистологического исследования и определения наличия хеликобактерной инфекции. Лабораторные методы исследования и УЗИ позволит дополнить картину болезни и определить верную тактику лечения.
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