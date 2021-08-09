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Общество / Здоровье

Тяжесть в животе

В чем причина неприятных ощущений в желудке

Текст:
Елена Аверьянова
9 августа 2021 года, 10:36
Фото: dzrmuzshkola2.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

После еды ощущение переполненного желудка, даже если съел всего лишь бутерброд. Сразу появляются тяжесть в животе и отрыжка. Что это может быть? - спрашивает Алена из Печор. 

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

Ощущение переполненного желудка после небольшого количества съеденного - свидетельство нарушения эвакуации пищевых масс из желудка. Причинами может быть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, заброс желчи в желудок (рефлюкс), хронические стрессы, воспаление поджелудочной железы и желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, гормональные нарушения. 

Ощущение переполненного желудка после небольшого количества съеденного - свидетельство нарушения эвакуации пищевых масс из желудка

Тяжесть в животе
Елена Аверяьнова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Кроме того, часто единственным симптомом злокачественных образований в желудке является тоже этот симптом. Поэтому необходима фиброгастродуоденоскопия, которая точно определит причину и локализацию проблемы, при необходимости сразу во время исследования можно сделать биопсию слизистой для гистологического исследования и определения наличия хеликобактерной инфекции. Лабораторные методы исследования и УЗИ позволит дополнить картину болезни и определить верную тактику лечения.

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Тяжесть в животе
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