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После еды ощущение переполненного желудка, даже если съел всего лишь бутерброд. Сразу появляются тяжесть в животе и отрыжка. Что это может быть? - спрашивает Алена из Печор.

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

Ощущение переполненного желудка после небольшого количества съеденного - свидетельство нарушения эвакуации пищевых масс из желудка. Причинами может быть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, заброс желчи в желудок (рефлюкс), хронические стрессы, воспаление поджелудочной железы и желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, гормональные нарушения.