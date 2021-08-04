Расплата за здоровье

Радостная новость для всех любителей спорта: 1 августа вступил в силу закон, согласно которому потраченные на покупку абонемента в спортзал или занятия фитнесом деньги можно будет вернуть в виде налогового вычета. «Псковская правда» выяснила, кому и как эта мера поддержки поможет.

Бонус на спорт

Разговоры о вовлечении как можно большего числа людей в занятия спортом велись давно. Была даже попытка привлечь к решению этой задачи работодателей, которые оплачивают занятия сотрудникам в зале, а сами за это получают какие-то приятные фишки и бонусы. Но схема не заработала. Теперь государство решило поощрить тех, кто занимается спортом, налоговым вычетом. Получить вычет можно будет на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта. Пока такого списка нет. Он появится к концу года, его подготовит правительство совместно с профильным министерством.

Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале. Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом. Олег Малыцин, министр спорта России

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. Лимит суммы, с которой можно будет получить вычет, как и для всех категорий социальных вычетов, установлен в размере 120 000 рублей в год. Это значит, что если ваши совокупные расходы составили больше 120 000 рублей, то вернуть вы сможете максимум 15 600 рублей, а если расходы меньше, то возврат будет составлять 13% от фактических затрат.

КСТАТИ Депутаты Госдумы предлагают увеличить предельный размер социального налогового вычета – со 120 тысяч до 360 тысяч рублей (при ставке налога 13% - максимум 46,8 тысяч в год). Они ссылаются на то, что 120-тысячный лимит установили более 10 лет назад, а стоимость услуг, на которые вычет распространяется, за это время выросла.

С помощью налогового вычета можно либо заплатить по факту меньше налог (тогда вычет нужно оформлять через работодателя), либо же вернуть часть ранее уплаченного подоходного налога на банковский счет (в этом случае вычет нужно оформлять через Налоговую инспекцию).

Вложение в себя

Псковские представители отрасли к инициативе властей относятся со сдержанным оптимизмом. - Это прекрасная мера поддержки для людей, которые заботятся о своем здоровье, - считает руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова. - Наконец-то и на нашу сферу государство обратило внимание, признав тем самым, что фитнес — это способ улучшить здоровье и укрепить организм. Налоговый вычет сделает занятия фитнесом еще более доступными, все-таки 13% - немалая сумма. С каждым годом число людей, которые хотят заниматься, растет, отмечает руководитель клуба.

- Надеемся, что это мера подстегнет тех, кто сомневался. Убедит их, что важно в свое здоровье вкладываться. По словам Анастасии Анисимовой, хотя по-прежнему есть ограничения, связанные с коронавирусом, они не сильно сказываются на работе клуба. «Планке Фитнес» удалось вернуться к своим допандемийным объемам и даже их нарастить. - После пандемии люди начали более трепетно и внимательно относиться к себе, а когда есть еще и поддержка государства в этом направлении — это не может не радовать, - уверена она. - Не могу сказать, что это сильная поддержка для нашего клуба, но все же поддержка. Долгое время нашу индустрию государство не замечало, даже не было такой профессии - тренер, она появилась пару лет назад. До последнего времени посещение фитнес-клубов воспринималось людьми как нечто свойственное элите общества, что далеко не так. Фитнес — это, в первую очередь, история о здоровье, профилактике ряда заболеваний и, как следствие, качестве жизни.

Что надо для оформления вычета - декларация по форме 3-НДФЛ - справка о доходах и суммах налога физического лица - копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг или спортивных услуг - кассовый чек, подтверждающий оплату спортивных услуг

Есть вопросы

При этом псковские предприниматели более чем сдержанно относятся к собственным перспективам, связанным с новым законом. - Теоретически эта мера должна помочь привлечь клиентов в клубы, но что получится на самом деле - увидим, - отметил директор ООО «Супер фитнес» Георгий Пономарев. Он опасается, что сейчас может возникнуть путаница в сознании людей. Закон принят и вступил в силу, но воспользоваться новой мерой можно будет начиная с 2022 года. - Двусмысленность какая-то, - считает директор ООО «Супер фитнес». - Часть людей, не разобравшись в ситуации, решит, что вычетом смогут воспользоваться уже в этом году, а по факту — только с доходов, полученных в 2022 году.

Фитнес сфере приходится нелегко. Отголоски пандемии дают о себе знать. - Мы сейчас на самом дне находимся, - говорит Георгий Пономарев. - Только стали как-то подниматься, как ввели обязательную вакцинацию. Если я лично в этом пользу для индустрии спорта и сферы услуг вижу, то 50% людей этого не понимают. Не лучшим образом сказалось на работе клуба и лето. Оно, конечно, было замечательным, но в такую погоду люди предпочитают больше гулять, нежели проводить время в зале. - У нас ведь как? Чем хуже лето, тем лучше нам, - отмечает он. - Когда идут дожди, холодно на улице, люди идут в зал. А когда тепло и хорошо, то хочется купаться, гулять на природе, жарить шашлыки. Как результат - в клубе спад посетителей. Надеемся, что это уже дно, что снизу уже никто не постучит и теперь наш путь только наверх.