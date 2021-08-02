Дело в голове

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«Появились «стреляющие» головные боли. Иногда даже чуть в обморок не падаю, когда они появляются. С чего начать обследование?» - спрашивает Александра из Острова.

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

В первую очередь нужно исследовать состояние головного мозга и брахиоцефальных сосудов. Невролог назначит полное обследование, которое позволит выяснить причину таких болей.