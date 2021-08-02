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Общество / Здоровье

Дело в голове

В чем причина «стреляющих» головных болей

Текст:
Елена Аверьянова
2 августа 2021 года, 11:38
Фото: http://tbdoc.ru/
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Появились «стреляющие» головные боли. Иногда даже чуть в обморок не падаю, когда они появляются. С чего начать обследование?» - спрашивает Александра из Острова. 

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

В первую очередь нужно исследовать состояние головного мозга и брахиоцефальных сосудов. Невролог назначит полное обследование, которое позволит выяснить причину таких болей. 

Чаще всего это характерно для дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, из-за чего нарушается местный кровоток и повреждается миелиновая оболочка черепно-мозговых нервов, вследствие чего и появляются такие симптомы. 

Дело в головеЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ 

Также причиной может быть отложение атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Поэтому важно знать состояние липидного профиля. Сахарный диабет тоже снижает кровоток, что может привести к формированию микротромбозов. Поэтому окончательный диагноз может быть поставлен только после комплексного лабораторно-инструментального обследования.

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Дело в голове


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