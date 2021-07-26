Размытая картинка

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Стал плохо видеть правый глаз: ощущение, что часть «картинки» размыта. Капли не помогают. Это очень опасно?» - спрашивает Ольга из Куньи.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Стал плохо видеть правый глаз: ощущение, что часть «картинки» размыта. Капли не помогают. Это очень опасно?» - спрашивает Ольга из Куньи.
Такие симптомы всегда очень серьезные. Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения. Поэтому нужна срочная консультация окулиста, осмотр глазного дня и исследование полей зрения, измерение внутриглазного давления.
Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения
Кроме этого, потребуются лабораторные исследования крови на углеводный и липидный профиль, инфекционные заболеваний (токсоплазмоз, герпес). Также необходима консультация невролога, чтобы не пропустить патологию нервной системы, первыми признаками которой может стать нарушение зрения.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
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