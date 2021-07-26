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Общество / Здоровье

Размытая картинка

Почему стал плохо видеть один глаз?

Текст:
Елена Аверьянова
26 июля 2021 года, 11:05
Фото: www.optix.su
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Стал плохо видеть правый глаз: ощущение, что часть «картинки» размыта. Капли не помогают. Это очень опасно?» - спрашивает Ольга из Куньи. 

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Такие симптомы всегда очень серьезные. Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения. Поэтому нужна срочная консультация окулиста, осмотр глазного дня и исследование полей зрения, измерение внутриглазного давления. 

Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения

Размытая картинка Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ 

Кроме этого, потребуются лабораторные исследования крови на углеводный и липидный профиль, инфекционные заболеваний (токсоплазмоз, герпес). Также необходима консультация невролога, чтобы не пропустить патологию нервной системы, первыми признаками которой может стать нарушение зрения.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23

Размытая картинка
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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