Размытая картинка

«Стал плохо видеть правый глаз: ощущение, что часть «картинки» размыта. Капли не помогают. Это очень опасно?» - спрашивает Ольга из Куньи.

Такие симптомы всегда очень серьезные. Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения. Поэтому нужна срочная консультация окулиста, осмотр глазного дня и исследование полей зрения, измерение внутриглазного давления.

Это может быть и дистрофия сетчатки, и инфекционный хориоретинит, которые способны привести к полной или частичной потере зрения

Кроме этого, потребуются лабораторные исследования крови на углеводный и липидный профиль, инфекционные заболеваний (токсоплазмоз, герпес). Также необходима консультация невролога, чтобы не пропустить патологию нервной системы, первыми признаками которой может стать нарушение зрения.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

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