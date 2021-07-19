Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Тяжелая голова

Только ли дело в жаре?

Текст:
Елена Аверьянова
19 июля 2021 года, 12:36
Фото: static.tildacdn.com
0

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Во время жары плохо себя чувствую: появляется тяжесть в голове,тошнота. Как уменьшить влияние высокой температуры на организм?» - справшивает Елена Виноградова из Порхова.

Читайте также
Горло под угрозой

В первую очередь нужно выяснить цифры артериального давления. Если оно выше 140\90 мм рт ст - то обязательно с помощью лечащего врача подобрать гипотензивные препараты, если же стабильно низкое - 100\60 мм рт ст и меньше, то необходимо обследовать шейный отдел позвоночника и брахиоцефальные сосуды. Именно из-за нарушения кровотока в шейном отделе чаще всего развивается плохая переносимость жары. Также имеют значение состояние липидного обмена и свертывающей системы крови. Могут понадобиться препараты, улучшающие реологические свойства крови.

Именно из-за нарушения кровотока в шейном отделе чаще всего развивается плохая переносимость жары.

Тяжелая головатерапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова

Немедикаментозные методы, которые помогают улучшить состояние, включают прохладный душ, достаточный объем воды, снижение калорийности рациона, избегание нахождения на солнцепёке в полуденные часы, отсутствие резких перепадов температурного режима из-за применения кондиционера в квартире или автомобиле.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование сердечно-сосудистой системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Тяжелая голова
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения
Горло под угрозой

Общество
16 июля 13:09

Горло под угрозой
Может выйти боком

Общество / Здоровье
15 июля 10:36

Может выйти боком

Что может быть причиной болей в правом боку?

  • Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область
  • Как сделать дешевый кондиционер своими руками, рассказали псковичи
  • 53% плана по заготовке кормов уже выполнили псковские сельхозпредприятия
  • Псковский врач рекомендует с осторожностью использовать в жару кондиционеры
  • Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу
  • По итогам конкурса «Регион добрых дел» Псковской области выделены почти 9 млн рублей
  • Почти 74 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от коронавируса
  • Интересная борьба прогнозируется на выборах в Псковское облсобрания по 13-ому округу
  • Подать воду в дома псковичей в срок не позволили семь аварий
  • Без холодной воды в Пскове остаются 12 домов, без горячей — около 15%
  • В Псковской области похолодало до +26 градусов
  • На 10% снизилась динамика распространения коронавируса в Псковской области

    • 18 июля

  • Более 111 тысяч человек привились первым компонентом от коронавируса в Псковской области
  • Глава администрации Пскова: Водоснабжение в городе восстановлено
  • Горячая вода в Пскове появится после 17:00
  • 6 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
  • Глава Пскова извинилась перед горожанами за сбой в водоснабжении
  • Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области
  • Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
  • По факту задержки восстановления водоснабжения в Пскове проведут служебную проверку
  • Псковский Горводоканал: Водоснабжение восстанавливается
  • Водоснабжение в Пскове восстановится к 3-4 утра

    • 17 июля

  • Реконструированный парк Строителей в Пскове раскритиковал губернатор Михаил Ведерников
  • «Единая Россия» собирает предложения в народную программу
  • Председателем Псковской областной федерации бокса избран Артур Акавов
  • Новая партия вакцины придет в Псковскую область 18 июля
  • Молния стала причиной отключения воды в Пскове задолго до установленного срока
  • Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках
  • Губернатор Михаил Ведерников готов идти на второй срок
  • На реструктуризацию коммерческих кредитов Псковская область получит 9,2 млрд рублей

    • Новости

    Люди-свиньи

    Экономика / Сельское хозяйство
    Ольга Нефёдова 16 июля 17:01

    Люди-свиньи

    Человеческая халатность стала одной из причин распространения африканской чумы в Псковской области

    График доставки воды к домам в Пскове 17 июля

    Общество / Коммуналка
    14 июля 22:43

    График доставки воды к домам в Пскове 17 июля

    Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе

    Общество
    14 июля 22:40

    Раскопки на массовом захоронении жертв фашистов начались в Невельском районе