Тяжелая голова

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Во время жары плохо себя чувствую: появляется тяжесть в голове,тошнота. Как уменьшить влияние высокой температуры на организм?» - справшивает Елена Виноградова из Порхова.

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В первую очередь нужно выяснить цифры артериального давления. Если оно выше 140\90 мм рт ст - то обязательно с помощью лечащего врача подобрать гипотензивные препараты, если же стабильно низкое - 100\60 мм рт ст и меньше, то необходимо обследовать шейный отдел позвоночника и брахиоцефальные сосуды. Именно из-за нарушения кровотока в шейном отделе чаще всего развивается плохая переносимость жары. Также имеют значение состояние липидного обмена и свертывающей системы крови. Могут понадобиться препараты, улучшающие реологические свойства крови.

Именно из-за нарушения кровотока в шейном отделе чаще всего развивается плохая переносимость жары. терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова

Немедикаментозные методы, которые помогают улучшить состояние, включают прохладный душ, достаточный объем воды, снижение калорийности рациона, избегание нахождения на солнцепёке в полуденные часы, отсутствие резких перепадов температурного режима из-за применения кондиционера в квартире или автомобиле. В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование сердечно-сосудистой системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.