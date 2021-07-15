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Общество / Здоровье

Может выйти боком

Что может быть причиной болей в правом боку?

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Елена Аверьянова
15 июля 2021 года, 10:36
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». 

«Стали беспокоить колющие боли в правом боку и ощущение тяжести, как будто что-то там мешает. Это очень опасно?» - спрашивает Андрей из деревни Карамышево Псковского района.

 Такие симптомы требуют обследования печени и желчевыводящих путей. Причинами может быть нарушение оттока желчи (дискинезия желчевыводящих путей), воспаление стенок желчного пузыря (холецистит), наличие в нем песка или камней, а также патология самой печени (гепатит, гепатоз). Возможно усиление болей после обильной еды, когда выделяется повышенное количество желчи для процессов пищеварения.

Потребуется лабораторное и инструментальное обследование, включающее биохимические маркеры воспаления печени, ультразвуковое сканирование, а также консультация врача-гастроэнтеролога.

Может выйти боком терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова

За ощущением тяжести в правом подреберье могут скрываться серьезные проблемы, иногда требующие хирургического вмешательства.

Может выйти боком

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ и и пищеварительной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 


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