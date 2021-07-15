Может выйти боком

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«Стали беспокоить колющие боли в правом боку и ощущение тяжести, как будто что-то там мешает. Это очень опасно?» - спрашивает Андрей из деревни Карамышево Псковского района.

Такие симптомы требуют обследования печени и желчевыводящих путей. Причинами может быть нарушение оттока желчи (дискинезия желчевыводящих путей), воспаление стенок желчного пузыря (холецистит), наличие в нем песка или камней, а также патология самой печени (гепатит, гепатоз). Возможно усиление болей после обильной еды, когда выделяется повышенное количество желчи для процессов пищеварения.