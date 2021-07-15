Может выйти боком

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«Стали беспокоить колющие боли в правом боку и ощущение тяжести, как будто что-то там мешает. Это очень опасно?» - спрашивает Андрей из деревни Карамышево Псковского района.
Такие симптомы требуют обследования печени и желчевыводящих путей. Причинами может быть нарушение оттока желчи (дискинезия желчевыводящих путей), воспаление стенок желчного пузыря (холецистит), наличие в нем песка или камней, а также патология самой печени (гепатит, гепатоз). Возможно усиление болей после обильной еды, когда выделяется повышенное количество желчи для процессов пищеварения.
Потребуется лабораторное и инструментальное обследование, включающее биохимические маркеры воспаления печени, ультразвуковое сканирование, а также консультация врача-гастроэнтеролога.
терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова
За ощущением тяжести в правом подреберье могут скрываться серьезные проблемы, иногда требующие хирургического вмешательства.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ и и пищеварительной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
СПРАВКА
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6