Спаси меня

Онкология — одна из лидирующих причин смертности в Псковской области. В России страшный диагноз - рак крови - ставят каждые 20 минут. Порой бессильны даже лекарства и врачи, и тогда помощь может прийти от совершенно незнакомого человека. Которым может оказаться каждый из нас.

По зову крови

Когда в семье Захаровых родилась дочь, родителей счастливее Марины и Алексея не было на свете. Лиза — первенец, всеобщая любимица. Мама с папой на нее нарадоваться не могли. Но в два года малышка заболела. Анализы показали, что у Лизы острый лимфобластный лейкоз - рак крови. - Все произошло очень быстро, - рассказывает папа Лизы Алексей. - В тяжелом состоянии мы попали в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина. У Лизы в крови к тому моменту было очень много бластов (лейкозные бласты вытесняют здоровые клетки из-за чего нарушается процесс обновления нормальной крови — прим. автора). В больницу с Лизой лег папа, потому что в семье ожидали пополнение — через пару месяцев у Захаровых должна была родиться вторая дочь. - Жена находилась на восьмом месяце беременности, когда Лизу положили в онкоцентр Блохина. И находится в больнице с дочерью ей было тяжело. Никто не мог сказать, как маленькая Лиза отреагирует на химиотерапию. Зная о том, что в семье вот-вот должен родится второй ребенок, врачи предложили Захаровым произвести забор стволовых клеток пуповинной крови. Выделенные из нее клетки эффективно используются в качестве трансплантата, в том числе и для лечения лейкоза.

Супруги решили этим шансом воспользоваться. Незадолго до родов Марина приехала в Москву, встала на учет в одной из клиник и там родила вторую девочку. - Стволовые клетки забрали сразу же после рождения дочери, - говорит Алексей. - Думаю, они до сих где-то там хранятся. Эта история закончилась счастливо. Маленькой Лизе не потребовалась трансплантация костного мозга, эффективной оказалась химиотерапия. Девочка смогла победить болезнь и вернулась домой. В мае Клуб Добряков по всей стране проводил масштабную акцию по вступлению в регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова Захаровы просто не могли остаться в стороне.

Пока дочь лежала в больнице, мы изучали информацию о пересадке костного мозга и получили представление о том, как происходит его забор, что для этого требуется, зачем это надо. К сожалению, донорство в России не так развито, как за границей, и человек может умереть, так и не дождавшись своего донора. Алексей Захаров, папа Елизаветы

Информацию о вступлении в регистр доноров костного мозга Марина и Алексей разместили в своих соцсетях. - На посты откликнулись многие наши друзья, коллеги по работе — все те, кто помогал нам, когда Лиза болела. Я и сам сдал кровь. Мне уже перезвонили из регистра, уточнили про сделанную некогда операцию по удалению аппендикса, а так же поинтересовались, смогу ли я при необходимости приехать в Санкт-Петербурге. Будет здорово, если я смогу спасти чью-то жизнь.

Мозг, которым можно делиться

В Пскове в акции участие приняли 62 человека, преимущественно женщины. Как показала общероссийская акция, для такого небольшого города, как Псков, это неплохой показатель. Особенно если учесть количество стереотипов и заблуждений, бытующих у большинства людей по поводу донорства костного мозга. Например, что это больно, неприятно, непременно под наркозом.

- Многие путают спинной мозг и костный. Костный мозг - это главный кроветворный орган человека и представляет собой мягкую, пронизанную сосудами массу ярко-красного цвета с большим количеством стволовых клеток. Это «клетки-заготовки», которые пока не определились со своим будущим и могут превращаться в клетки разных типов. Елена Межевкова, волонтер псковского Клуба Добряков, куратор акции

В организме костный мозг отвечает за создание и обновление всей крови. Если он поражен, то это сказывается на всем организме. Пересадка костного мозга порой единственный шанс больного человека выжить. Во время пересадки костный мозг пациента уничтожают химическими препаратами, а на его место пересаживают костный мозг донора. Стволовые клетки сначала забирают у донора либо через прокол тазовой кости, либо через вену, а потом переливают в кровь пациента.

В первом случае операция проходит под наркозом, а во втором донору дают специальные препараты, которые выгоняют стволовые клетки из костного мозга в кровь, которую забирают из одной руки, выделяют из нее стволовые клетки и возвращают обратно через вену на другой руке. На это уходит 4-5 часов. Способ, как правило, выбирает сам донор. - Главная проблема этого донора найти, - отмечает Елена. - Для успешной пересадки ткани донора и пациента должны быть как можно более — а в идеале полностью — совместимы. Шанс найти человека с подходящим генотипом — 1 на 10 000.Только для 15% пациентов возможно найти донора в семье. Доноров ищут по специальным базам — регистрам доноров. Отдельные регистры костного мозга создаются в России с конца 1970-х годов. Сейчас их существует полтора десятка, но единого — нет до сих пор. И это большая проблема.

СПРАВКА Для тех, кто боится сдавать кровь из вены, придумали новый и совершенно безболезненный способ — путем взятия буккального эпителия. Процедура чем-то напоминает взятие мазка — с внутренней поверхности щеки делают соскоб специальными палочками.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова был зарегистрирован в 2017 году. Сейчас в нем состоит 49 243 потенциальных донора. Всего по России их около 160 000. Это очень мало. Для сравнения у американцев регистр насчитывает более 8,7 миллиона. - При этом пересадка костного мозга - дорогая процедура, - отмечает Елена. - Получение подходящего костного мозга в европейских базах, от поиска до доставки, обходится примерно в 21 - 23 000 евро, в российской – до 500 000 рублей. В России стать донором может любой здоровый человек без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, но данные хранятся до 55 лет и за это время выступить в роли донора можно. Возраст имеет значение: чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в трансплантате и их «качество».

Я спасу тебя

Сама Елена состоит в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова около трех лет. - В Пскове тогда тоже проходила какая-то акция, - вспоминает она. - Я пошла и сдала кровь. Процедура совсем несложная. Требуется всего 5 мл крови. Через несколько месяцев мне сообщили, что я включена в регистр. Но до сих пор мой генетический близнец, человек, которому я могу помочь, не нашелся. Кстати, познакомиться с реципиентом донор может лишь через два года после трансплантации костного мозга. Причин на то несколько. Одна из них — смерть человека, в которой, в минуты отчаяния, родственники могут винить и донора.

Добровольность, безвозмездность и анонимность — вот три кита на которых держится донорство костного мозга. Донорство проводится безвозмездно, можно узнать лишь пол и возраст больного, при этом донор в любой момент может отказаться от своего участия в процессе. - Информация о донорстве не слишком распространена, люди слабо себе представляют, как это происходит, - отмечает Елена. - Одни полагают, что у них что-то обязательно отщипнут при заборе материала, другие бояться, что все это отразится на их здоровье. А на самом деле — это о том, как вы можете спасти другого человека.

СПРАВКА Если по каким-то причинам вы не можете стать донором костного мозга, а помочь очень хочется, то способ есть, даже несколько. Можно стать волонтером, сделать пожертвование, организовать донорскую акцию, рассказать о донорстве друзьям и коллегам распространять информацию в социальный сетях.

У Екатерины Стадихиной-Шмитд одиннадцать лет назад от лейкоза умерла любимая бабушка. - Она, возможно, до последнего и сама не знала, что у нее рак, - рассказывает Екатерина. - Ей в очередной раз стало плохо, попала в больницу, там все и выяснилось. Но было поздно. Хотели отправить ее в Псков на лечение, но болезнь слишком быстро прогрессировала. Мама даже не успела её забрать домой. Екатерина до сих пор с потерей не смирилась и тяжело переживает утрату. Но для нее это стало толчком, чтобы стать донором. Правда, пока не может вступить в регистр по ряду причин, связанных со здоровьем.

Как только здоровье позволит, готова сдать кровь на типирование. Вдруг я смогу кому-то помочь. Если надо будет сдать еще, я без проблем пойду и это сделаю. Екатерина Стадихина-Шмитд