Укололся и пошёл

В Псковской области продолжается активная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты, в частности, развернуты в крупнейших торгово-развлекательных центрах областного центра - «Акваполисе», «Империале», ….., а также на парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен». Наши корреспонденты узнали, востребованы ли они у горожан.

В пункте вакцинации у «Леруа Мерлен» по данным на 10:13 было 15 человек, в большинстве — среднего возраста. Мужчин и женщин примерно равное количество. Говорят, что очереди здесь большие всегда. «Я даже вчера подходила к 15:00, так уже ничего не осталось, все вакцины быстро кончаются, говорят», - рассказала одна псковичка.