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Общество / Здоровье

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?

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Редакция
29 июня 2021 года, 11:18
Фото: Дарья Хваткова
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В Псковской области продолжается активная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты, в частности, развернуты в крупнейших торгово-развлекательных центрах областного центра - «Акваполисе», «Империале», ….., а также на парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен». Наши корреспонденты узнали, востребованы ли они у горожан.

В пункте вакцинации у «Леруа Мерлен» по данным на 10:13 было 15 человек, в большинстве — среднего возраста. Мужчин и женщин примерно равное количество. Говорят, что очереди здесь большие всегда. «Я даже вчера подходила к 15:00, так уже ничего не осталось, все вакцины быстро кончаются, говорят», - рассказала одна псковичка.

Укололся и пошёл
В «Империале» в 10:05 в очереди на вакцинацию были 36 человек.

Укололся и пошёл
В «Акваполисе» очередь самая большая: в 10:15 в ней были около 60 человек. Все настроены очень серьёзно. Преобладают люди среднего возраста (40-60 лет). Совсем немного людей, которым на вид 30-35 лет. 

Укололся и пошёл
СПРАВКА

По данным на 29 июня в Псковской области уже 77 тысяч человек приняли решение вакцинироваться. Накануне в ряде отраслей региона ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников.

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