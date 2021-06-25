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Общество / Здоровье

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?

Текст:
Елена Аверьянова
25 июня 2021 года, 15:46
Фото: wikimedia.org
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Открыл купальный сезон: вода в пруду прогрелась неплохо, но почему-то почти сразу на коже появились зудящие пятна. Что это может быть?» - спрашивает Сергей Никитин из Пскова.

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Вечный зуд
Вполне вероятно, что это шистосоматидный дерматит (церкариоз, зуд купальщиков) – паразитарное заболевание кожи, вызываемое внедрением в ткани церкариев (личинок плоских червей), и сопровождающееся выраженной аллергической реакцией. Чаще всего церкарии обнаруживаются в теплых мелководных водоемах с пресной застойной водой. 

При купании человека в таком водоеме личинки паразита сначала прикрепляются к поверхности кожи, а затем при помощи грызущего аппарата проникают в ее толщу. В большинстве случаев зуд и высыпания бесследно исчезают через несколько часов, прогноз при этом заболевании благоприятный, так как человек является не окончательным, а промежуточным хозяином, и иммунная система вполне справляется с уничтожением попавших в организм церкариев. При аллергической же реакции на этих возбудителей возможно появление острой крапивницы и лихорадки, что может потребовать обращения за медицинской помощью.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ и иммунной системы а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.   

В тихом омуте
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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