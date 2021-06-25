В тихом омуте

«Открыл купальный сезон: вода в пруду прогрелась неплохо, но почему-то почти сразу на коже появились зудящие пятна. Что это может быть?» - спрашивает Сергей Никитин из Пскова.

Вполне вероятно, что это шистосоматидный дерматит (церкариоз, зуд купальщиков) – паразитарное заболевание кожи, вызываемое внедрением в ткани церкариев (личинок плоских червей), и сопровождающееся выраженной аллергической реакцией. Чаще всего церкарии обнаруживаются в теплых мелководных водоемах с пресной застойной водой.

При купании человека в таком водоеме личинки паразита сначала прикрепляются к поверхности кожи, а затем при помощи грызущего аппарата проникают в ее толщу. В большинстве случаев зуд и высыпания бесследно исчезают через несколько часов, прогноз при этом заболевании благоприятный, так как человек является не окончательным, а промежуточным хозяином, и иммунная система вполне справляется с уничтожением попавших в организм церкариев. При аллергической же реакции на этих возбудителей возможно появление острой крапивницы и лихорадки, что может потребовать обращения за медицинской помощью.

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