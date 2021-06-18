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Общество / Здоровье

Вечный зуд

Почему не заснуть ночью?

Текст:
Елена Аверьянова
18 июня 2021 года, 15:15
Фото: yandex.net
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«По ночам просыпаюсь от зуда кожи, потом до утра не могу заснуть. Никакие мази и кремы не помогают. Что это может быть?» - спрашивает Евгения Миронова из Пскова.

В первую очередь нужно проверить состояние углеводного обмена. Так может проявляться сахарный диабет, поскольку первыми признаками этой болезни могут быть именно такие симптомы. Также рекомендуется обследоваться на аллергию и гельминты, так как при этих заболеваниях ночной кожный зуд встречается достаточно часто. 

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Нарушение микрофлоры кишечника и заболевания печени также могут вызывать такие симптомы. Синдром Жильбера, желчнокаменная болезнь, хронические гепатиты в своей клинической картине имеют нечто похожее. Да и чесоточный клещ наиболее активен тоже в ночное время. В любом случае зуд кожи - тревожный симптом, свидетельствующий о наличии проблем, который ни в коем случае нельзя игнорировать.

Вечный зуд
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ и иммунной системы а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6 

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