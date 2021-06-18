Вечный зуд

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«По ночам просыпаюсь от зуда кожи, потом до утра не могу заснуть. Никакие мази и кремы не помогают. Что это может быть?» - спрашивает Евгения Миронова из Пскова.

В первую очередь нужно проверить состояние углеводного обмена. Так может проявляться сахарный диабет, поскольку первыми признаками этой болезни могут быть именно такие симптомы. Также рекомендуется обследоваться на аллергию и гельминты, так как при этих заболеваниях ночной кожный зуд встречается достаточно часто.