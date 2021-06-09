Проблема на кончике пальца

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Постоянно врастает ноготь большого пальца на ногах. Как предотвратить эту неприятность?» - спрашивает Марина Васькова из Пскова. Причинами вросшего ногтя (онихокриптоза) могут быть плоскостопие, тесная обувь, большая нагрузка на стопы, грибковые заболевания кожи и ногтей, нарушения обмена веществ.

Крайне важно в профилактике заболевания правильно подрезать ногти, не срезая их края, так как именно из-за этого ноготь начинает врастать в прилежащие мягкие ткани. Елена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУ

При начальных признаках врастания ногтя хороший эффект дают травяные ванночки (календула, шалфей), обработка ногтя лечебными гелями, размягчающими пластину и способствующие высвобождению его краев из толщи мягких тканей пальца. В диете желательно снизить количество быстрых углеводов, увеличить содержание клетчатки. Обязательны ежедневные гигиенические процедуры, после чего ноги должны вытираться насухо. Обувь должна быть свободной, желательно, ортопедической, и только из натуральных материалов.

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