Волнительный момент

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- При волнении начинается боль в желудке, вплоть до рвоты. Лечение дает временный эффект, потом всё равно боль возвращается. Что делать?, - спрашивает псковичка Вера Трофимова.

В первую очередь надо обследовать состояние желудочно-кишечного тракта. Такие симптомы характерны для гастроэзофагального рефлюкса, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, вызывая боль и дисфагию. Подобное состояние часто приводит к образованию эрозий и язвенных дефектов слизистой. Кроме того, меняется микрофлора всей пищеварительной системы, увеличивается риск хеликобактерной инфекции, которая тоже будет иметь большое значение в поддержании рефлюкса и воспаления слизистых оболочек желудка, пищевода и ротовой полости. Обязательно нужно нормализовать диету, чтобы не допускать переедания и больших перерывов между приемами пищи, исключить жареные, жирные, маринованные и острые блюда. Нельзя ложиться в течение двух часов после еды, чтобы не спровоцировать рефлюкс.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование печени и желудочно-кишечного тракта, состояния обмена веществ и наличия аллергии, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

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