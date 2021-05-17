Странный зуд

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- По ночам стали зудеть ладони. Сыпи никакой нет, но от этого зуда практически перестала спать. Что это за напасть? - спрашивает Валентина Макарова из Пскова.

Кожный зуд может свидетельствовать об аллергии, в том числе и сезонной, а также нарушениях в работе печени и желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев такие симптомы характерны для сбоев в углеводном обмене, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.