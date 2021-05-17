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Общество / Здоровье

Странный зуд

Почему по ночам стали зудеть ладони?

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Редакция
17 мая 2021 года, 12:28
Фото: uptek.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- По ночам стали зудеть ладони. Сыпи никакой нет, но от этого зуда практически перестала спать. Что это за напасть? - спрашивает Валентина Макарова из Пскова. 

Кожный зуд может свидетельствовать об аллергии, в том числе и сезонной, а также нарушениях в работе печени и желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев такие симптомы характерны для сбоев в углеводном обмене, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Для выяснения причин необходимо посетить терапевта, который определит алгоритм обследования и назначит необходимые препараты. Самостоятельно можно скорректировать рацион: исключить из еды простые углеводы, увеличить количество зеленых овощей и воды.

Странный зудЕлена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУ
Также необходимо прекратить контакт с бытовой химией и другими агрессивными жидкостями, все домашние дела выполнять в перчатках. Можно начать применять увлажняющие гипоаллергенные средства для рук.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование печени и желудочно-кишечного тракта, состояния обмена веществ и наличия аллергии, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23. 

Странный зуд
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