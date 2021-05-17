Странный зуд

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
- По ночам стали зудеть ладони. Сыпи никакой нет, но от этого зуда практически перестала спать. Что это за напасть? - спрашивает Валентина Макарова из Пскова.
Кожный зуд может свидетельствовать об аллергии, в том числе и сезонной, а также нарушениях в работе печени и желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев такие симптомы характерны для сбоев в углеводном обмене, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Для выяснения причин необходимо посетить терапевта, который определит алгоритм обследования и назначит необходимые препараты. Самостоятельно можно скорректировать рацион: исключить из еды простые углеводы, увеличить количество зеленых овощей и воды.
Елена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУТакже необходимо прекратить контакт с бытовой химией и другими агрессивными жидкостями, все домашние дела выполнять в перчатках. Можно начать применять увлажняющие гипоаллергенные средства для рук.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование печени и желудочно-кишечного тракта, состояния обмена веществ и наличия аллергии, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23.