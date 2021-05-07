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Общество / Здоровье

Глубокие трещины

Что делать, если шелушится кожа?

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Редакция
7 мая 2021 года, 12:00
Фото: osteomed.su
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- Каждую весну начинает шелушиться кожа, а на ладонях появляются очень болезненные трещины. Кремы и мази не помогают. Как узнать причину проблемы?- спрашивает Валентина Матвеева из Пскова.

- Нужно обследовать состояние обмена веществ и иммунной системы. Причинами таких проблем весной чаще всего являютсягиповитаминоз жирорастворимых витаминов (в частности, витаминов А и D), нарушение углеводного обмена, а также сезонные аллергические реакции, -  отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

В этих случаях эффект от местного применения лекарственных и косметических средств будет носить временный характер или вообще отсутствовать.

Глубокие трещиныЕлена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУ

Для уточнения диагноза потребуются биохимические анализы крови на соответствующие показатели, соскоб с кожи на микрофлору, обследование на дисбиоз кишечника. В период обострения нужно сократить количество простых углеводов в рационе, увеличить количество кисломолочных продуктов и клетчатки, не допускать пересыхания кожи и использования сильнодействующих моющих средств. Кроме того, профилактику весеннего обострения необходимо начинать с начала зимы по назначениям лечащего врача. Превентивная терапия может включать антигистаминные и витаминные препараты, средства, улучшающие кровоток и репарацию кожи.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23. 

Глубокие трещины
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