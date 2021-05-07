Глубокие трещины

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- Каждую весну начинает шелушиться кожа, а на ладонях появляются очень болезненные трещины. Кремы и мази не помогают. Как узнать причину проблемы?- спрашивает Валентина Матвеева из Пскова.

- Нужно обследовать состояние обмена веществ и иммунной системы. Причинами таких проблем весной чаще всего являютсягиповитаминоз жирорастворимых витаминов (в частности, витаминов А и D), нарушение углеводного обмена, а также сезонные аллергические реакции, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.