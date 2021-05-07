Глубокие трещины

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
- Каждую весну начинает шелушиться кожа, а на ладонях появляются очень болезненные трещины. Кремы и мази не помогают. Как узнать причину проблемы?- спрашивает Валентина Матвеева из Пскова.
- Нужно обследовать состояние обмена веществ и иммунной системы. Причинами таких проблем весной чаще всего являютсягиповитаминоз жирорастворимых витаминов (в частности, витаминов А и D), нарушение углеводного обмена, а также сезонные аллергические реакции, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
В этих случаях эффект от местного применения лекарственных и косметических средств будет носить временный характер или вообще отсутствовать.
Елена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУ
Для уточнения диагноза потребуются биохимические анализы крови на соответствующие показатели, соскоб с кожи на микрофлору, обследование на дисбиоз кишечника. В период обострения нужно сократить количество простых углеводов в рационе, увеличить количество кисломолочных продуктов и клетчатки, не допускать пересыхания кожи и использования сильнодействующих моющих средств. Кроме того, профилактику весеннего обострения необходимо начинать с начала зимы по назначениям лечащего врача. Превентивная терапия может включать антигистаминные и витаминные препараты, средства, улучшающие кровоток и репарацию кожи.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния обмена веществ, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23.