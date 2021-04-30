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Общество / Здоровье

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли

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Редакция
30 апреля 2021 года, 13:30
Фото: stop-kashel.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- При наклонах и подъеме тяжестей появляются тошнота и боли в верхней половине живота. Потом долго не могу прийти в себя. Что это может быть?, - спрашивает Светлана Тимофеева из Пскова.

- Такие симптомы характерны для патологии желудочно-кишечного тракта, в частности, для гастроэзофагального рефлюкса. При этом заболевании идет заброс желудочного содержимого в пищевод, из-за чего и начинается тошнота, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Причинами рефлюкса являются хронические стрессы, врожденные нарушения тонуса нижнего пищеводного сфинктера, переедание, большие перерывы между приемами пищи. Вследствие рефлюкса в пищеводе начинается воспаление, вплоть до образования эрозий.

Почему болит живот?Елена Аверьянова, , терапевт, доцент ПсковГУ
При прогрессировании заболевания может образоваться грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда вместе со своим содержимым в грудную полость поднимается и часть желудка. Обследование включает в себя консультацию гастроэнтеролога, эндоскопическое исследование (эзофагодуоденоскопия), определение кислотности желудка и хеликобактера. При адекватном комплексном лечении и соблюдении режима питания возможно полное выздоровление.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.  

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23. 

Почему болит живот?
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