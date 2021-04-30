Почему болит живот?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
- При наклонах и подъеме тяжестей появляются тошнота и боли в верхней половине живота. Потом долго не могу прийти в себя. Что это может быть?, - спрашивает Светлана Тимофеева из Пскова.
- Такие симптомы характерны для патологии желудочно-кишечного тракта, в частности, для гастроэзофагального рефлюкса. При этом заболевании идет заброс желудочного содержимого в пищевод, из-за чего и начинается тошнота, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Причинами рефлюкса являются хронические стрессы, врожденные нарушения тонуса нижнего пищеводного сфинктера, переедание, большие перерывы между приемами пищи. Вследствие рефлюкса в пищеводе начинается воспаление, вплоть до образования эрозий.
Елена Аверьянова, , терапевт, доцент ПсковГУПри прогрессировании заболевания может образоваться грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда вместе со своим содержимым в грудную полость поднимается и часть желудка. Обследование включает в себя консультацию гастроэнтеролога, эндоскопическое исследование (эзофагодуоденоскопия), определение кислотности желудка и хеликобактера. При адекватном комплексном лечении и соблюдении режима питания возможно полное выздоровление.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
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