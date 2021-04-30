Почему болит живот?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- При наклонах и подъеме тяжестей появляются тошнота и боли в верхней половине живота. Потом долго не могу прийти в себя. Что это может быть?, - спрашивает Светлана Тимофеева из Пскова.

- Такие симптомы характерны для патологии желудочно-кишечного тракта, в частности, для гастроэзофагального рефлюкса. При этом заболевании идет заброс желудочного содержимого в пищевод, из-за чего и начинается тошнота, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.