Если ангина три раза в год

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- Постоянно увеличены шейные и подчелюстные лимфатические узлы. Болею ангиной раза 3 в год, предлагают удаление миндалин. А можно как-нибудь их сохранить? - спрашивает Вера Петрова из Пскова.

- Хронический тонзиллит чаще всего вызывается условно-патогенной стрептококковой и стафилококковой флорой. При декомпенсации сами нёбные миндалины становятся источником инфекции, так как бактерии, размножаясь внутри них, распространяются с током крови по всему организму. Особенно чувствительны к ним миокард, суставы и почки. Поэтому велика опасность развития осложнений, приводящих к хроническим заболеваниям, - отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.



