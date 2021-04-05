«Мушки» перед глазами

Стала болеть половина головы. При наклонах боль усиливается, а перед глазами появляются «мушки». Это очень опасно? -спрашивает Елена Феофилова из Гдова.

Головные боли, особенно односторонние, могут быть признаками серьезных нарушений в работе головного мозга и сосудов, в том числе стеноза (сужения), аневризмы (расслоения стенок) аорты, а также опухолевого процесса. Нарушение зрения свидетельствует о вероятном распространении процесса до сетчатки глаза и зрительного нерва.

Даже при относительно «безопасном» остеоартрозе шейного отдела позвоночника, который тоже может проявляться такими симптомами из-за сдавления сосудов, возможно развитие гипертонического криза и острого нарушения мозгового кровообращения. Диагностика должна быть комплексной: МРТ или КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, ангиография, ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, исследование глазного дна. Часто такие заболевания возникают на фоне высокого холестерина, сахарного диабета, патологии щитовидной железы, поэтому необходимо исследование крови на липидный профиль, гормональный статус и глюкозу.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование обмена веществ и состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

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