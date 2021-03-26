Пятна на коже

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

После взятия крови на анализы из вены стали появляться кровоподтеки вокруг инъекции. Такого раньше не было. Это опасно? - спрашивает Светлана Петрова из Пскова.

Такие симптомы характерны для нарушения свертываемости крови или повышенной ломкости сосудистой стенки, а также при приеме препаратов, разжижающих кровь (тромбо- и фибринолитики), - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.