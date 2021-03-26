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Общество / Здоровье

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?

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Редакция
26 марта 2021 года, 16:57
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

После взятия крови на анализы из вены стали появляться кровоподтеки вокруг инъекции. Такого раньше не было. Это опасно? - спрашивает Светлана Петрова из Пскова.

Такие симптомы характерны для нарушения свертываемости крови или повышенной ломкости сосудистой стенки, а также при приеме препаратов, разжижающих кровь (тромбо- и фибринолитики), - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Рекомендуется пройти обследование гемостаза - свертывающей и антисвертывающей систем крови. Оно включает в себя общеклинический анализ крови с формулой, коагулограмму, D-димер и ферритин.

Пятна на кожеЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
При отсутствии патологии следует обогатить свой рацион питания продуктами, содержащими витамины С и К, а также рутин (петрушка, листовой салат, шпинат, базилик, зеленый лук, чернослив). Стоит обратить внимание на водный баланс организма. Если же в анализах выявлены отклонения, нужна консультация гематолога, чтобы не пропустить дебют серьезных заболеваний, на начальных стадиях проявляющихся кровоподтеками в местах инъекций.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование состояния иммунной и кроветворной систем, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.    

Пятна на коже
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