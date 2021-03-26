Пятна на коже

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
После взятия крови на анализы из вены стали появляться кровоподтеки вокруг инъекции. Такого раньше не было. Это опасно? - спрашивает Светлана Петрова из Пскова.
Такие симптомы характерны для нарушения свертываемости крови или повышенной ломкости сосудистой стенки, а также при приеме препаратов, разжижающих кровь (тромбо- и фибринолитики), - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Рекомендуется пройти обследование гемостаза - свертывающей и антисвертывающей систем крови. Оно включает в себя общеклинический анализ крови с формулой, коагулограмму, D-димер и ферритин.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУПри отсутствии патологии следует обогатить свой рацион питания продуктами, содержащими витамины С и К, а также рутин (петрушка, листовой салат, шпинат, базилик, зеленый лук, чернослив). Стоит обратить внимание на водный баланс организма. Если же в анализах выявлены отклонения, нужна консультация гематолога, чтобы не пропустить дебют серьезных заболеваний, на начальных стадиях проявляющихся кровоподтеками в местах инъекций.
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