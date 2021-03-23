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Общество / Здоровье

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?

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Редакция
23 марта 2021 года, 16:15
Фото: pixabay.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

Весна только началась, а у меня уже постоянно закладывает нос. Как выйду на улицу – сразу чихаю. Что это может быть? - спрашивает Светлана Потапова из Пскова.

Заложенность носа, насморк, чихание, слезотечение – классические признаки поллиноза (аллергического сезонного ринита), - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Приступы могут спровоцировать пыль, цветение деревьев и трав, клещи, шесть домашних животных. Весна для горожан, когда снегопады сменяются оттепелью с ветреной погодой, несет дополнительные риски аллергии в виде пыли на дорогах, содержащей токсические продукты (автомобильное топливо, компоненты противогололедных смесей). В сельской местности поллиноз может появиться на фоне мартовского цветения вербы и сосны.

Весеннее обострениеЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

В любом случае необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы остановить прогрессирование заболевания, которое без своевременного лечения может из «безобидного» насморка перейти в атопическую форму бронхиальной астмы. Самолечение может только усугубить болезнь. Самостоятельно риск обострения поллиноза можно снизить использованием одноразовых масок и респираторов, увлажнением слизистой носа, исключением из рациона аллергенных продуктов. При правильной профилактике заболевания есть все шансы, чтобы весна была в радость.

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Весеннее обострение
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