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Общество / Здоровье

Почему болят суставы?

Почему нельзя игнорировать тревожные симптомы

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Редакция
15 марта 2021 года, 18:04
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

Ноют суставы по ночам. Приходится постоянно принимать обезболивающие. С чем это может быть связано? - спрашивает Виталий Миронов из Пскова.

Хронические боли в суставах могут быть связаны с инфекционной патологией, гормональным дисбалансом или аутоиммунными заболеваниями, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Такая боль может длиться годами и приводить к необратимым изменениям в костной структуре. Приём анальгетиков не решит проблему с суставами, так как приведёт только к временному снижению боли, но при этом их бесконтрольный прием крайне негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, вплоть до развития язвенного процесса.

Почему болят суставы?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Начать обследование нужно с посещения терапевта и ревматолога. По анализам крови и данным инструментального обследования будет поставлен точный диагноз и назначено лечение, которое приведет к выздоровлению. Период лечения может быть достаточно длительным, поэтому от пациента будет требоваться точное выполнение назначений врача, соблюдения режима труда и отдыха, диеты с исключением жирных, острых и жареных блюд, отказ от алкоголя и курения. Если вовремя не вылечить костно-суставную патологию, это может привести к инвалидизации и резкому снижению качества жизни. 

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