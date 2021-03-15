Почему болят суставы?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Ноют суставы по ночам. Приходится постоянно принимать обезболивающие. С чем это может быть связано? - спрашивает Виталий Миронов из Пскова.

Хронические боли в суставах могут быть связаны с инфекционной патологией, гормональным дисбалансом или аутоиммунными заболеваниями, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.