Чем опасна папиллома?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
По всему телу на коже стали появляться маленькие наросты. Там, где соприкасаются с одеждой - начинают кровоточить. Что это может быть? - спрашивает Вера Ануфриева из Пскова.
Такие симптомы характерны, в первую очередь, для множественного папилломатоза - доброкачественных сосочковидных образований на коже, которые вызывает вирус папилломы человека, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Этот вирус имеет много разновидностей - от вполне безопасных до онкогенных. Если папилломы образуются на слизистых оболочках половых органов - это требует обязательного исследования, так как они могут привести к развитию онкологических заболеваний.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
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