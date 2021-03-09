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Общество / Здоровье

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей

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Редакция
9 марта 2021 года, 09:52
Фото: ellas.news
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

По всему телу на коже стали появляться маленькие наросты. Там, где соприкасаются с одеждой - начинают кровоточить. Что это может быть? - спрашивает Вера Ануфриева из Пскова.

Такие симптомы характерны, в первую очередь, для множественного папилломатоза - доброкачественных сосочковидных образований на коже, которые вызывает вирус папилломы человека, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Этот вирус имеет много разновидностей - от вполне безопасных до онкогенных. Если папилломы образуются на слизистых оболочках половых органов - это требует обязательного исследования, так как они могут привести к развитию онкологических заболеваний.

Чем опасна папиллома?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Малигнизация (озлокачествление) кожных папиллом встречается гораздо реже, но если количество папиллом растет, а из-за трения они начинают кровоточить, то нужно показаться врачу. Вариантов современного лечения папилломатоза достаточно много: от лекарственных до микрохирургических. Дополнительно к лечению рекомендуется исследовать иммунный статус, поскольку образование папиллом может свидетельствовать о его снижении, в том числе из-за латентных хронических инфекций.

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Чем опасна папиллома?
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