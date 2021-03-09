Чем опасна папиллома?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

По всему телу на коже стали появляться маленькие наросты. Там, где соприкасаются с одеждой - начинают кровоточить. Что это может быть? - спрашивает Вера Ануфриева из Пскова.

Такие симптомы характерны, в первую очередь, для множественного папилломатоза - доброкачественных сосочковидных образований на коже, которые вызывает вирус папилломы человека, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.