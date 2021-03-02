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Общество / Здоровье

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?

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Редакция
2 марта 2021 года, 10:46
Фото: Дарья Хваткова
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

После перенесённого коронавируса не могу ни на чём сосредоточиться: всё валится из рук, быстро устаю. Долго это будет продолжаться и как вылечиться окончательно от этой напасти? - спрашивает Виктор Матвеев из Пскова.

Осложнения после коронавирусной инфекции – постковидный синдром – могут сопровождать пациента до полугода, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Влияние вируса более всего заметно на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, что может проявляться аритмиями, болями в сердце, нестабильностью артериального давления, снижением слуха, головной болью, астенией, нарушением когнитивных функций (снижение памяти, концентрации внимания).

Из рук вонЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Перенесенная вирусная инфекция достаточно сильно снижает качество жизни и способствует обострению уже имеющихся хронических заболеваний. Поэтому при наличии признаков постковидного синдрома нужно обязательно посетить лечащего врача и обследоваться по основным диагностическим направлениям, касающимся состояния сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем. Это позволит подобрать комплекс восстановительной терапии, не допустить обострения хронических заболеваний.
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