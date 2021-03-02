Из рук вон

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

После перенесённого коронавируса не могу ни на чём сосредоточиться: всё валится из рук, быстро устаю. Долго это будет продолжаться и как вылечиться окончательно от этой напасти? - спрашивает Виктор Матвеев из Пскова.

Осложнения после коронавирусной инфекции – постковидный синдром – могут сопровождать пациента до полугода, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.