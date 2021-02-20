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Общество / Здоровье

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?

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Редакция
20 февраля 2021 года, 09:29
Фото: lifehacker.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Уже несколько лет закладывает нос. Дышать, особенно по ночам, очень трудно, приходится постоянно пользоваться сосудосуживающими каплями. С чем это может быть связано? - спрашивает Софья Тимохина из Пскова.

Так может проявляться вазомоторный ринит - хроническое заболевание, связанное с нарушением тонуса сосудов носоглотки, приводящее к повышенной чувствительности к запахам, изменениям температуры и влажности, что проявляется воспалением и отеком слизистой оболочки носа и увеличением (гипертрофией) носовых раковин, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Причинами этого заболевания может быть повышенное артериальное давление, гормональная дисфункция, обменные нарушения, хронические инфекции. Бесконтрольное длительное применение сосудосуживающих средств закрепляет рефлекторный механизм, наступает привыкание к этим лекарственным препаратам, и самостоятельное дыхание через нос становится практически невозможным.

Дышать не вредноЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Лечение будет зависеть от причины, вызвавшей болезнь, и может длиться достаточно долго. Иногда приходится прибегать к оперативному лечению: прижигание слизистой оболочки склерозирующими веществами, различные виды коагуляции, которые позволяют восстановить носовое дыхание, если консервативные методы лечения оказались неэффективными.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование гормонального статуса и состояние обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

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СПРАВКА

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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

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