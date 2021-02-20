Дышать не вредно

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Уже несколько лет закладывает нос. Дышать, особенно по ночам, очень трудно, приходится постоянно пользоваться сосудосуживающими каплями. С чем это может быть связано? - спрашивает Софья Тимохина из Пскова.

Так может проявляться вазомоторный ринит - хроническое заболевание, связанное с нарушением тонуса сосудов носоглотки, приводящее к повышенной чувствительности к запахам, изменениям температуры и влажности, что проявляется воспалением и отеком слизистой оболочки носа и увеличением (гипертрофией) носовых раковин, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.