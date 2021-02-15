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Общество / Здоровье

Что, если не коронавирус?

О чем говорят неприятные симптомы

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Редакция
15 февраля 2021 года, 17:25
Фото: pixabay.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

Заложило нос, появились головная боль и слабость. Тест на коронавирус отрицательный, температуры и кашля нет, но состояние отвратительное. Что это может быть? - спрашивает Светлана Матвеева из Пскова.

Так может проявляться заболевание из группы ОРВИ, вызванное различными сезонными видами респираторных вирусов, в том числе адено- и риносинтициальным вирусом, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Большой опасности для людей с сохранной иммунной системой респираторные вирусы не представляют, лечатся, в основном, симптоматическими средствами и антивирусными препаратами.

Что, если не коронавирус?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Большую эффективность при таких заболеваниях показывают средства народной медицины: чай с медом и лимоном, липовый настой, малиновые морсы. Важно на время заболевания исключить повышенные физические нагрузки и переохлаждение, так как ОРВИ могут давать осложнения в виде синуситов, отитов, бронхитов и пневмоний. А это уже потребует консультации специалистов, дополнительного обследований и назначения серьезных лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков.

Что, если не коронавирус?
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