Что, если не коронавирус?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Заложило нос, появились головная боль и слабость. Тест на коронавирус отрицательный, температуры и кашля нет, но состояние отвратительное. Что это может быть? - спрашивает Светлана Матвеева из Пскова.

Так может проявляться заболевание из группы ОРВИ, вызванное различными сезонными видами респираторных вирусов, в том числе адено- и риносинтициальным вирусом, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.