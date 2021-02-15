Вкус железа

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

У меня появился металлический привкус во рту. Это может быть симптомом какого-то заболевания? Что нужно лечить? - спрашивает Виктория Смирнова из Пскова.

Привкус металла во рту (специфического кисловатого оттенка) может появиться по нескольким причинам: наличие металлических конструкций в полости рта, нарушение обмена веществ, гормональные проблемы, заболевания желудочно-кишечного тракта, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.