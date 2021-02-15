Вкус железа

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
У меня появился металлический привкус во рту. Это может быть симптомом какого-то заболевания? Что нужно лечить? - спрашивает Виктория Смирнова из Пскова.
Привкус металла во рту (специфического кисловатого оттенка) может появиться по нескольким причинам: наличие металлических конструкций в полости рта, нарушение обмена веществ, гормональные проблемы, заболевания желудочно-кишечного тракта, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Если стоматологические причины исключены, обследование нужно начать с желудочно-кишечного тракта. Понадобится проведение фиброгастродуоденоскопии, чтобы выяснить состояние пищеварительной системы, исследование кала на скрытую кровь, ультразвуковое сканирование органов брюшной полости, определение гемоглобина и основных микро- и макроэлементов в крови.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУИногда причинами такого симптома могут быть гельминтозы или дисбиоз кишечника. В любом случае – металлический привкус во рту – сигнал неблагополучия организма, который должен быть услышан.
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