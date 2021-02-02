Укол в сердце

Беспокоят покалывающие боли в сердце после перенесенного коронавируса. Это опасно? - спрашивает Инна Сафронова из Пскова.
Такие признаки – наиболее распространенные жалобы при постковидном синдроме. И они требуют очень внимательного к себе отношения, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Поскольку вирус COVID-19 одними из своих главных мишеней выбирает сосуды и свертывающую систему крови, именно на эти органы надо обратить внимание в реабилитационных постковидных мероприятиях.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Кроме лабораторно-инструментального обследования, включающего общеклинические и биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, требуется пересмотреть свой образ жизни. Недопустимы интенсивные физические нагрузки, в том числе и в спортзале, так как они могут спровоцировать приступы аритмии или кардиоспазма, способных привести к ишемии миокарда. В рационе питания должны преобладать свежие овощи и фрукты, достаточное количество белка с ограничением жиров и легкоусвояемых углеводов. Крайне желательно санаторно-курортное лечение, которое поможет скорее вернуться к обычной жизни.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состояния обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.
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