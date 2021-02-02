Укол в сердце

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Беспокоят покалывающие боли в сердце после перенесенного коронавируса. Это опасно? - спрашивает Инна Сафронова из Пскова.

Такие признаки – наиболее распространенные жалобы при постковидном синдроме. И они требуют очень внимательного к себе отношения, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.