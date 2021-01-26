«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Переболел коронавирусной пневмонией. Кашель не проходит до сих пор. А еще слабость замучила, на второй этаж без одышки подняться не могу. Что это? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.

Постковидный синдром может продолжаться до нескольких месяцев. Причина - поражение вирусом сосудов, особенно мелких, в легких, сердце и головном мозге, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.