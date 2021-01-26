«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
Переболел коронавирусной пневмонией. Кашель не проходит до сих пор. А еще слабость замучила, на второй этаж без одышки подняться не могу. Что это? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.
Постковидный синдром может продолжаться до нескольких месяцев. Причина - поражение вирусом сосудов, особенно мелких, в легких, сердце и головном мозге, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Восстановление может затянуться при наличии фоновых заболеваний эндокринной системы (сахарный диабет) или предшествующих COVID-19 проблем с сердечно-сосудистой (гипертония, ишемическая болезнь сердца, варикоз) и дыхательной (бронхиальная астма, хронический бронхит) систем.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУВ этих случаях происходит обострение заболеваний. Поэтому самое время посетить своего лечащего врача и провести комплексную диагностику состояния сердца, сосудов и дыхательной системы. Могут потребоваться препараты, улучшающие реологические свойства крови, разрушающие тромбы и предупреждающие их возникновение.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состояния обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.
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