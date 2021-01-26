Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса

Текст:
Редакция
26 января 2021 года, 10:11
Фото: blog.karpachoff.com
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Переболел коронавирусной пневмонией. Кашель не проходит до сих пор. А еще слабость замучила, на второй этаж без одышки подняться не могу. Что это? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.

Постковидный синдром может продолжаться до нескольких месяцев. Причина - поражение вирусом сосудов, особенно мелких, в легких, сердце и головном мозге, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Восстановление может затянуться при наличии фоновых заболеваний эндокринной системы (сахарный диабет) или предшествующих COVID-19 проблем с сердечно-сосудистой (гипертония, ишемическая болезнь сердца, варикоз) и дыхательной (бронхиальная астма, хронический бронхит) систем.

Слабость замучилаЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
В этих случаях происходит обострение заболеваний. Поэтому самое время посетить своего лечащего врача и провести комплексную диагностику состояния сердца, сосудов и дыхательной системы. Могут потребоваться препараты, улучшающие реологические свойства крови, разрушающие тромбы и предупреждающие их возникновение.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, состояния обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

Слабость замучила
Читайте также
Почему болит живот?
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
  • До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную
  • Памятник «Знамя Победы» должен появиться в Псковской области до 4 мая
  • В Псковской области выросло число занятых в малом и среднем бизнесе
  • Поиски двух великолукских подростков продолжаются
  • Почти 5 тысяч обращений псковичей обработал Центр управления регионом с конца 2020 года
  • По решению суда Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей
  • Полицейские спасли пожилую великолучанку
  • Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить
  • Почти 12 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных COVID-19
  • На этой неделе в Пскове откроется Детская инфекционная больница
  • Михаил Ведерников: Наша система здравоохранения - одна из самых проблемных в стране
  • Михаил Ведерников о работе в соцсетях: Есть много критики, но это честная обратная связь
  • Михаил Ведерников оценил реализацию нацпроектов в Псковской области на «твердую четверку»
  • До конца января энергетики представят план модернизации электросетей Псковской области
  • Губернатор готов возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Псковское облсобрание
  • Место для строительства новой школы в Пскове будет определено совместно с экспертами
  • В Псковской области могут снять некоторые коронавирусные ограничения
  • Михаил Ведерников: К 2025 году уровень газификации Псковской области вырастет как минимум на 15%
  • 112 человек победили COVID-19 в Псковской области за сутки
  • Более 138 терабайт трафика скачали в псковских деревнях в 2020 году
  • 12 ездовых собак спасла псковичка за год
  • Пропавший парень из Великих Лук найден, поиски девушки продолжаются
  • В Великих Луках ищут двух подростков
  • Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

    • 25 января

  • Псковичку выдвинули на «лохматый оскар»
  • Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли порядка тысячи псковичей
  • В «Промсервисе» ФСИН России прокомментировали цены на продукты в магазине псковской колонии
  • Финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло в Псковской области почти в семь раз
  • 150 кубометров мусора убрали добровольцы с берегов озёр в Псковской области
  • Отменили запрет выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер

    • Новости

    «Длинные» машины

    Экономика / Деньги
    Редакция 25 января 17:49

    «Длинные» машины

    В 2021 году псковичи получат новые инструменты автокредитования

    Каникулы строгого режима

    Общество
    13 января 14:00

    Каникулы строгого режима

    Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
    100 главных событий 2020 года

    Общество
    31 декабря 09:00

    100 главных событий 2020 года

    Чем запомнился в Псковской области минувший год?