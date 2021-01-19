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Общество / Здоровье

Почему болит живот?

Что могут означать неприятные ощущения в кишечнике

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Редакция
19 января 2021 года, 11:51
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

Появились боли внизу живота, с левой стороны. Не очень сильные, но почти постоянные. Это очень опасно? - спрашивает Сергей Михеев из Пскова.

В этом месте локализуется сигмовидная кишка, слизистая оболочка которой всегда испытывает очень сильное воздействие со стороны переваренной пищи. Там образуются мощные токсины, при запорах способные всасываться в кишечник и вызывать его воспаление, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Онкология сигмовидной и прямой кишок - достаточно распространенное явление, вероятность которого увеличивается с возрастом и наличием хронического сигмоидита (воспаления сигмовидной кишки).

Почему болит живот?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Кроме этого, такие боли характеры для дисбиоза кишечника (нарушение микробиоценоза), особенно после лечения антибактериальными препаратами. В любом случае - появление стойкого болевого синдрома - повод для обязательной диагностики такого состояния. Врач-гастроэнтеролог назначит обследование, включающее в себя лабораторные и инструментальные методы диагностики. Большинство заболеваний сигмодной кишки успешно лечится на ранних стадиях.

Почему болит живот?
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