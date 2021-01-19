Почему болит живот?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Появились боли внизу живота, с левой стороны. Не очень сильные, но почти постоянные. Это очень опасно? - спрашивает Сергей Михеев из Пскова.

В этом месте локализуется сигмовидная кишка, слизистая оболочка которой всегда испытывает очень сильное воздействие со стороны переваренной пищи. Там образуются мощные токсины, при запорах способные всасываться в кишечник и вызывать его воспаление, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.