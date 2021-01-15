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Общество / Здоровье

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?

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Редакция
15 января 2021 года, 16:15
Фото: Дарья Хваткова
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В Псковской области разворачивается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. «Псковская правда» подготовила ответы на главные вопросы, связанные с этим процессом: все подробности 14 января в эфире вечернего шоу на радио «7 Небо» раскрыла председатель комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Кто имеет приоритетное право на прививку?

Прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Но существует приоритетная категория граждан, приоритеты построены по двум принципам.

Первое: приоритетному вакцинированию подлежат граждане старших возрастных групп – 55 лет и старше и граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, избыточный вес. То есть те категории граждан, для которых коронавирусная инфекция может быть наиболее опасной.

Вторая группа сформирована по профессиональному признаку – люди тех специальностей, которые максимально находятся в контакте с потенциально больными, – работники медицинских организаций, социального обслуживания, образования, общественного транспорта, военнослужащие, призывники, люди, постоянно проживающие в стационарных организациях социального обслуживания.

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

А если я не вхожу ни в одну из «приоритетных групп»?

Если гражданин не относится ни к одной из этих приоритетных групп, но желает привиться – он не получит отказа. Вакцинация сейчас доступна, но одномоментное количество желающих может превысить количество доз вакцины, которыми сейчас располагают медицинские организации. И в случае если доз не хватит в какой-то конкретный день, пациент будет поставлен в лист ожидания и дальше уведомлен о поступлении вакцины.

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Кому противопоказаны прививки от ковида?

Первое противопоказание – возраст моложе 18 лет. Не то чтобы это было противопоказанием доказанным, просто в настоящее время нет исследований о безопасности вакцины для данной категории граждан, поэтому сейчас для молодежи она не используется.

Кроме того, к противопоказаниям относится недавно перенесенный коронавирус, активная фаза хронического заболевания, беременность, период грудного вскармливания и обострение хронических заболеваний. Сначала дожидаемся ремиссии, потом уже прививаемся.

Еще одно – время меньше месяца после вакцинации от гриппа или пневмококковой инфекции.

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой
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Где можно сделать прививку от коронавируса?

Со временем можно будет привиться в каждой из поликлиник Псковской области, сейчас пока, к сожалению, не в каждой. По состоянию на сегодняшний день, у нас восемь вакцинальных пунктов: в поликлинике № 3 Пскова, в поликлиниках Псковской межрайонной больницы и Великолукской межрайонной больницы, в Бежаницкой межрайонной больнице, в Невельской, Островской, Порховской и Себежской районных больницах.

Приказом регионального комитета здравоохранения определена маршрутизация, куда пойдет на вакцинацию гражданин, проживающий в том районе, где нет в настоящее время вакцинального пункта. Например, если гражданин живет в Гдове, он поедет вакцинироваться в Псков, до той поры пока в Гдовской поликлинике не развернут вакцинальный пункт.

В любом случае на начальном этапе человек должен обратиться в собственную поликлинику по месту жительства. Там ему проведут первичный скрининг и отсеют при наличии грубых противопоказаний. Если он готов к прививке, то является в ту медицинскую организацию, где есть вакцинальный пункт, заполняет анкету и проходит еще один первичный осмотр. Если он здоров, если все в порядке и нет ограничений, ему делают прививку.

Узнать подробности и записаться на вакцинирование можно по телефону Единой диспетчерской: (8112)299028. А с конца января эта функция будет доступна на Едином медицинском портале Псковской области

Одна ампула вакцины рассчитана на пять доз. Поэтому для вакцинации формируются группы по пять человек. И принципиально важно, чтобы гражданин пришел именно в назначенное время. Немедленно после того, как ампула извлекается из морозильной камеры, она должна быть реализована, и она рассчитана на пятерых.

5 вопросов о вакцинации от коронавирусаНадежда Рагозина, зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области 

Отметим, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ношения масок для тех, кто прошёл вакцинацию. «Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - сказал министр.

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