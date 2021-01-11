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Общество / Здоровье

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак

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Редакция
11 января 2021 года, 17:50
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя»

Долгое время работаю руководителем на производстве, часто приходится задерживаться на работе допоздна. В последнее время стали появляться сжимающие боли в сердце, особенно на фоне эмоций. С чем это может быть связано? - спрашивает Виктор Смирнов из Пскова.

Такие боли чаще всего говорят о нарушении кровоснабжения миокарда и могут быть признаком ишемической болезни сердца, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Это очень опасные симптомы, которые требуют срочного лечения. Нужно незамедлительно обратиться к терапевту, который назначит необходимые обследования и лечение. Необходимо пройти инструментальную и лабораторную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы.

Чем сердце успокоится?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Предпосылками для возникновения ишемических атак являются: высокий холестерин, гипертоническая болезнь, нарушение обмена веществ. Постоянное психоэмоциональное напряжение, особенности характера, отсутствие полноценного отдыха приводят к тому, что ишемическая болезнь сердца может начаться в молодом возрасте. Обязательно нужно нормализовать сон, не допускать переутомления, найти время для санаторно-курортного лечения.

Чем сердце успокоится?
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