Чем сердце успокоится?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

Долгое время работаю руководителем на производстве, часто приходится задерживаться на работе допоздна. В последнее время стали появляться сжимающие боли в сердце, особенно на фоне эмоций. С чем это может быть связано? - спрашивает Виктор Смирнов из Пскова.

Такие боли чаще всего говорят о нарушении кровоснабжения миокарда и могут быть признаком ишемической болезни сердца, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.