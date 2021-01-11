Чем сердце успокоится?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
Долгое время работаю руководителем на производстве, часто приходится задерживаться на работе допоздна. В последнее время стали появляться сжимающие боли в сердце, особенно на фоне эмоций. С чем это может быть связано? - спрашивает Виктор Смирнов из Пскова.
Такие боли чаще всего говорят о нарушении кровоснабжения миокарда и могут быть признаком ишемической болезни сердца, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Это очень опасные симптомы, которые требуют срочного лечения. Нужно незамедлительно обратиться к терапевту, который назначит необходимые обследования и лечение. Необходимо пройти инструментальную и лабораторную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
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СПРАВКА
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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6