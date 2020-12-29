Забытое слово

Стал забывать слова: приходится несколько секунд думать, чтобы вспомнить. Раньше такого не было. Что это? - спрашивает Евгений Митрофанов из Пскова.

Причиной может быть образование атеросклеротических бляшек и тромбов в сосудах, что приводит к сужению просвета артерии и, соответственно, к снижению кровотока.

Кроме этого, так может протекать прогрессирующий остеоартроз шейного отдела позвоночника, когда недостаток витамина Д и фосфора приводит к выходу в кровь из костей ионизированного кальция, ткань позвонков становится пористой вследствие деминерализации, а межпозвонковое пространство сужается за счет дистрофических процессов в дисках.

Первыми симптомами может быть периодическое головокружение, особенно при переходе из горизонтального в вертикальное положение, а также забывчивость на текущие события и проблемы с вербализацией, когда приходится вспоминать, как называется какой-либо предмет. Требуется консультация невролога, чтобы не дать заболеванию привести к необратимым последствиям в кровоснабжении головного мозга.