Забытое слово

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
Стал забывать слова: приходится несколько секунд думать, чтобы вспомнить. Раньше такого не было. Что это? - спрашивает Евгений Митрофанов из Пскова.
Так проявляются начавшиеся проблемы с кровоснабжением головного мозга, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Причиной может быть образование атеросклеротических бляшек и тромбов в сосудах, что приводит к сужению просвета артерии и, соответственно, к снижению кровотока.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Кроме этого, так может протекать прогрессирующий остеоартроз шейного отдела позвоночника, когда недостаток витамина Д и фосфора приводит к выходу в кровь из костей ионизированного кальция, ткань позвонков становится пористой вследствие деминерализации, а межпозвонковое пространство сужается за счет дистрофических процессов в дисках.
Первыми симптомами может быть периодическое головокружение, особенно при переходе из горизонтального в вертикальное положение, а также забывчивость на текущие события и проблемы с вербализацией, когда приходится вспоминать, как называется какой-либо предмет. Требуется консультация невролога, чтобы не дать заболеванию привести к необратимым последствиям в кровоснабжении головного мозга.
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