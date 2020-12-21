Почему колет в боку?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

При быстрой ходьбе колет в правом боку. Когда немного отдохну, то проходит. Но при попытке снова пойти или побежать боль возвращается. Что может так болеть? - спрашивает Вадим Маркелов из Пскова.

В первую очередь нужно проверить состояние печени и желчевыводящих путей, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Это можно сделать при помощи лабораторной (анализы крови) и инструментальной (ультразвуковое исследование, компьютерная томография) диагностики.