Когда здоровье не железное

В первую очередь нужно выяснить причину дефицита этого сверхважного микроэлемента в крови: нарушение всасывания железа или его потеря. Так как оно входит в состав гемоглобина, обеспечивающего снабжение кислородом всего организма, то длительная его нехватка может привести к необратимым последствиям и формированию хронических заболеваний.