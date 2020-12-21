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Общество / Здоровье

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови

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Редакция
21 декабря 2020 года, 19:14
Фото: meddom.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Стали выпадать волосы, появились слабость, одышка при ходьбе. В анализе крови низкий гемоглобин. Что делать? - спрашивает Виктор Морозов из Пскова.

Это признаки железодефицитной анемии, которая может привести к нарушению работы всех органов и систем организма, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

В первую очередь нужно выяснить причину дефицита этого сверхважного микроэлемента в крови: нарушение всасывания железа или его потеря. Так как оно входит в состав гемоглобина, обеспечивающего снабжение кислородом всего организма, то длительная его нехватка может привести к необратимым последствиям и формированию хронических заболеваний.

Когда здоровье не железноеЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Понадобится обследование желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и эндокринной систем. Это анализы крови и кала, ультразвуковое и эндоскопические исследования. Лечение должно включать в себя адекватные дозы железосодержащих препаратов, соответственно степени его недостаточности.

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