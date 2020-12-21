Когда здоровье не железное

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Стали выпадать волосы, появились слабость, одышка при ходьбе. В анализе крови низкий гемоглобин. Что делать? - спрашивает Виктор Морозов из Пскова.
Это признаки железодефицитной анемии, которая может привести к нарушению работы всех органов и систем организма, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
В первую очередь нужно выяснить причину дефицита этого сверхважного микроэлемента в крови: нарушение всасывания железа или его потеря. Так как оно входит в состав гемоглобина, обеспечивающего снабжение кислородом всего организма, то длительная его нехватка может привести к необратимым последствиям и формированию хронических заболеваний.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
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