Сплошной минус

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Постоянно мёрзну, даже в теплом помещении. Ни горячий чай, ни тёплая одежда не спасают. Что это может быть? - спрашивает Светлана Мефодиева из Пскова».

Нарушение терморегуляции может быть связано с эндокринными или сосудистыми заболеваниями, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.