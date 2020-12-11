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Общество / Здоровье

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?

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Редакция
11 декабря 2020 года, 09:22
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Постоянно мёрзну, даже в теплом помещении. Ни горячий чай, ни тёплая одежда не спасают. Что это может быть? - спрашивает Светлана Мефодиева из Пскова».

Нарушение терморегуляции может быть связано с эндокринными или сосудистыми заболеваниями, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Чаще всего это снижение функции щитовидной железы или нарушение кровотока в сосудистом русле, связанное с образованием тромбов или атеросклеротических бляшек, а также развитием сахарного диабета. Иногда такая проблема возникает из-за патологии в центре терморегуляции, находящегося в головном мозге.

Сплошной минус Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Сплошной минус

В любом случае эти симптомы являются поводом для комплексного обследования у терапевта, эндокринолога и кардиолога. Диагноз ставится на основании клинико-лабораторных и инструментальных исследований (УЗИ, КТ, УЗДГ, МРТ). Выявленная на ранних стадиях причина заболевания и вовремя начатое лечение поможет полностью справится с проблемой.

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