Почему болит колено?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

После длительной езды в автомобиле или сидения за компьютером начинает сильно болеть коленный сустав - даже ногу подволакивать приходится. Это очень опасно? - спрашивает Виктор Гусев из Пскова.

Такие симптомы говорят о нарушении кровотока и воспалении коленного сустава (артрит). Если заболевание длится достаточно долго, то возможно развитие дегенеративно-дистрофических изменений в суставе - артроз, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.