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Общество / Здоровье

Почему болит колено?

Чем опасен артрит

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Редакция
1 декабря 2020 года, 16:36
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

После длительной езды в автомобиле или сидения за компьютером начинает сильно болеть коленный сустав - даже ногу подволакивать приходится. Это очень опасно? - спрашивает Виктор Гусев из Пскова.

Такие симптомы говорят о нарушении кровотока и воспалении коленного сустава (артрит). Если заболевание длится достаточно долго, то возможно развитие дегенеративно-дистрофических изменений в суставе - артроз, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. 

Поэтому от правильного образа жизни и вовремя начатом лечении зависит питание сустава и сохранность его функции. Дефицит активных движений в суставе приводит к застою кровоснабжения, а при наличии варикозной болезни сосудов нижних конечностей, еще и к образованию тромбов.

Почему болит колено? Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Заболевания суставов лечатся долго, нередко без выраженного положительного эффекта, что может привести даже к замене сустава. Поэтому крайне важно соблюдать все меры профилактики: не допускать гиподинамии, следить за массой тела и артериальным давлением, вовремя лечить заболевания сосудов. И тогда походка долго останется летящей.

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Почему болит колено?
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