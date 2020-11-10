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Общество / Здоровье

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице

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Редакция
10 ноября 2020 года, 15:55
Фото: Fotodom
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Всю неделю провел за компьютерным столом, а сегодня при попытке распрямиться, почувствовал очень сильную боль в пояснице. Так и хожу, согнувшись… Что можно сделать с этой напастью? - спрашивает Семён Сергиенков из Пскова.

Во-первых, начать соблюдать постельный режим. Ходить при люмбаго (простреле в пояснице) совсем не рекомендуется. Можно использовать для местного применения противовоспалительные средства в виде геля и крема, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

При сильной боли допускается кратковременный прием противоспалительных препаратов внутрь (таблетки, капсулы) и проводить внутримышечные инъекции. Однако стоит помнить об их неблагоприятном воздействии на слизистую желудка и принимать лекарства только после назначения врача.

Почему не разогнуться?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Важно не допускать переохлаждения, к обычной физической нагрузке возвращаться постепенно, по мере улучшения самочувствия. После стихания острой боли надо обязательно обследовать позвоночник, почки и органы малого таза, так как за острой болью в спине могут скрываться хронические болезни, способные сильно снизить качество жизни.

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Почему не разогнуться?
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