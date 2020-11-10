Почему не разогнуться?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Всю неделю провел за компьютерным столом, а сегодня при попытке распрямиться, почувствовал очень сильную боль в пояснице. Так и хожу, согнувшись… Что можно сделать с этой напастью? - спрашивает Семён Сергиенков из Пскова.

Во-первых, начать соблюдать постельный режим. Ходить при люмбаго (простреле в пояснице) совсем не рекомендуется. Можно использовать для местного применения противовоспалительные средства в виде геля и крема, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.