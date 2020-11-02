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Общество / Здоровье

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

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Редакция
2 ноября 2020 года, 22:49
Фото: wikipedia.org
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Вышла на улицу, резко закружилась голова, и я упала в обморок. Раньше такого не было. Что это может быть? - спрашивает Виктория Миронова из Пскова.

Проблема может быть связана с нарушением кровотока в шейном отделе позвоночника или в бассейне головного мозга. При недостаточном поступлении крови в жизненно важные органы возможна потеря сознания, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Нужно проверить сосуды сердца и головного мозга, проверить свертываемость крови, содержание гемоглобина, глюкозы и холестерина в крови.

Обморочное состояниеЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Также обморок (синкопальное состояние) возможен при гормональных сбоях или интоксикации организма. В любом случае такой эпизод не должен остаться без внимания, так как является опасным симптомом, свидетельствующим о возможном серьезном нарушении в работе организма.

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Обморочное состояние
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