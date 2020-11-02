Обморочное состояние

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Вышла на улицу, резко закружилась голова, и я упала в обморок. Раньше такого не было. Что это может быть? - спрашивает Виктория Миронова из Пскова.

Проблема может быть связана с нарушением кровотока в шейном отделе позвоночника или в бассейне головного мозга. При недостаточном поступлении крови в жизненно важные органы возможна потеря сознания, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.