Когда антибиотики не помогают

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Уже несколько месяцев беспокоит сухой кашель, особенно по ночам. Днем просто частое покашливание, а ночью почти задыхаюсь, приходится спать полусидя. Антибиотики не помогают. Как можно от него избавиться? - спрашивает Илья Старобудцев из Пскова.

В первую очередь нужно выяснить причину кашля. Избавиться от него можно только при правильно поставленном диагнозе и адекватной терапии, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.