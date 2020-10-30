Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?

Текст:
Редакция
30 октября 2020 года, 20:21
Фото: pixabay.com
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Уже несколько месяцев беспокоит сухой кашель, особенно по ночам. Днем просто частое покашливание, а ночью почти задыхаюсь, приходится спать полусидя. Антибиотики не помогают. Как можно от него избавиться? - спрашивает Илья Старобудцев из Пскова.

В первую очередь нужно выяснить причину кашля. Избавиться от него можно только при правильно поставленном диагнозе и адекватной терапии, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. 

Неконтролируемое самолечение антибиотиками может иметь нежелательные последствия в виде формирования резистентности (устойчивости) бактерий к этому препарату и развитию грибкового поражения легких.

Когда антибиотики не помогаютЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. 
Причинами такого длительного кашля может быть инфекционный или аллергический процесс в легких, а может быть проблема, связанная с сердечной недостаточностью, когда в грудной полости скапливается жидкость. Игнорировать такие симптомы ни в коем случае нельзя, так как это может привести к необратимым изменениям в организме. Необходимо посетить терапевта, пульмонолога и кардиолога, по их назначениям выполнить инструментально-лабораторное обследование органов грудной клетки, в том числе и обследование сердца и сосудов.

Читайте также
Почему слезятся глаза?
Когда антибиотики не помогают
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и инфекционные заболевания.

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1
  • Церковные власти будут контролировать реставрацию в псковских храмах
  • Региональные власти окажут содействие по ремонту многоквартирного дома в городе Дно
  • Нарушивших самоизоляцию контактных людей будут привлекать к ответственности
  • Экспозицию «Собор церковного искусства Пскова» предложили сделать постоянной
  • Нестерук: Высока вероятность, что в «час пик» в общественном транспорте есть носитель коронавируса
  • Заменить водительское удостоверение теперь можно во всех МФЦ Псковской области
  • Бюджет города Пскова пополнится на 434,8 млн рублей
  • Лаборатории Псковской области проводят тесты на коронавирус в соответствии с нормативными сроками
  • На реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове выделены допсредства
  • Более 7 млн рублей направят на модернизацию школьных столовых в Пскове
  • Около четырех тысяч кошек и собак вывезли из Псковской области за границу
  • В Бежаницком районе из-за коронавируса отстранили от работы врача-терапевта
  • План по вакцинации от гриппа выполнен на 50% в Псковской области
  • «Замороженные» школьные проездные не будут действовать в ноябре
  • Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 31 октября
  • Видеосюжет об обнаруженных под Псковом свидетельствах геноцида советского народа разместило ПАИ
  • Великолучанин с перцовым баллончиком похитил золото у жителей поселка Красногородск
  • Ноябрь в Псковской области будет теплее нормы
  • Останки более 30 детей обнаружили в массовом захоронении времен ВОВ
  • Жителей Псковской области предупреждают о тумане
  • 117 человек заболели коронавирусом в Псковской области 29 октября

    • 29 октября

  • Соцучреждения Псковской области перешли в работу в закрытый режиме
  • Госпитализированы только 30% заражённых коронавирусом в Псковской области
  • Глава комитета по соцзащите Псковской области рассказала, как переболела COVID
  • Пункт пропуска на границе с Латвией в Себежском районе модернизируют
  • Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова
  • Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября
  • Россельхозбанк запустил новую цифровую систему для сделок на финансовых рынках
  • 5 ноября запускают авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург
  • Опубликован список крупных должников за газ в Псковской области

    • Новости

    Праздник с доставкой на дом

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    Светлана Синцова 28 октября 14:52

    Праздник с доставкой на дом

    Выпускница мехмаша открыла бизнес на квестах

    Что делать, если в классе коронавирус

    Общество / Здоровье
    14 октября 17:21

    Что делать, если в классе коронавирус

    Пошаговая инструкция для детей и родителей
    Детский полис не выходя из роддома

    Общество
    14 октября 14:40

    Детский полис не выходя из роддома

    Псковские мамы теперь могут получить медицинский полис на новорожденных прямо в перинатальном центре