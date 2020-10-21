Почему слезятся глаза?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Слезятся и чешутся глаза. Утром еле их открываю, в зеркало смотреть страшно. Что это может быть? - спрашивает Семен Миронов из Пскова.
Такие симптомы характерны для аллергического конъюнктивита, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Нужно обязательно выяснять, на что идет такая выраженная реакция, так как частые обострения могут привести к снижению прозрачности роговицы, и, как следствие, неблагоприятно повлиять на остроту зрения.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Чаще всего в осенне-зимний период аллергический конъюнктивит может быть связан с клещами домашней пыли и плесенью. Необходимы консультации аллерголога и окулиста. С помощью анализов на возможные аллергены будет определен источник проблем, а назначенное лечение ликвидирует последствия воспаления. Главная же роль в профилактике отводится соблюдению гигиены: нужна гипоаллергенная подушка, ежедневная смена постельного белья и чистый воздух в спальне.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и инфекционные заболевания.
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