Почему слезятся глаза?

Слезятся и чешутся глаза. Утром еле их открываю, в зеркало смотреть страшно. Что это может быть? - спрашивает Семен Миронов из Пскова.

Нужно обязательно выяснять, на что идет такая выраженная реакция, так как частые обострения могут привести к снижению прозрачности роговицы, и, как следствие, неблагоприятно повлиять на остроту зрения.

Чаще всего в осенне-зимний период аллергический конъюнктивит может быть связан с клещами домашней пыли и плесенью. Необходимы консультации аллерголога и окулиста. С помощью анализов на возможные аллергены будет определен источник проблем, а назначенное лечение ликвидирует последствия воспаления. Главная же роль в профилактике отводится соблюдению гигиены: нужна гипоаллергенная подушка, ежедневная смена постельного белья и чистый воздух в спальне.