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Общество / Здоровье

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно

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Редакция
21 октября 2020 года, 11:16
Фото: hsmedia.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя»

Слезятся и чешутся глаза. Утром еле их открываю, в зеркало смотреть страшно. Что это может быть? - спрашивает Семен Миронов из Пскова.

Такие симптомы характерны для аллергического конъюнктивита, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Нужно обязательно выяснять, на что идет такая выраженная реакция, так как частые обострения могут привести к снижению прозрачности роговицы, и, как следствие, неблагоприятно повлиять на остроту зрения.

Почему слезятся глаза?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
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Чаще всего в осенне-зимний период аллергический конъюнктивит может быть связан с клещами домашней пыли и плесенью. Необходимы консультации аллерголога и окулиста. С помощью анализов на возможные аллергены будет определен источник проблем, а назначенное лечение ликвидирует последствия воспаления. Главная же роль в профилактике отводится соблюдению гигиены: нужна гипоаллергенная подушка, ежедневная смена постельного белья и чистый воздух в спальне.

Почему слезятся глаза?

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и инфекционные заболевания.

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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