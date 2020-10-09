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Общество / Здоровье

Ни шагу вперёд

Что стоит за болью в спине

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Редакция
9 октября 2020 года, 15:04
Фото: lumbago.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

После длительной поездки в автомобиле прострелило спину. Теперь не то чтобы согнуться - шагу ступить без боли не получается. Что это? - спрашивает Виктор Миронов из Пскова.

Острая боль в спине по типу прострела чаще всего свидетельствует о наличии протрузий или грыж в позвоночнике, - объясняет объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Длительное вынужденное положение сидя вместе с вибрацией в автомобиле приводит к увеличению компрессионной нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. 

Это далеко не безобидное состояние, которое может иметь крайне неприятные последствия в виде сдавливания нервных окончания и формирования стеноза спинного мозга. Предрасполагающими факторами может быть остеопороз, сахарный диабет, избыточная масса тела. 

Ни шагу вперёд Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинский наук, доцент ПсковГУ

Поможет установить верный диагноз МРТ пояснично-крестцового отдела. При подтверждении наличия протрузий или грыж потребуется срочная обезболивающая, спазмолитическая и противовоспалительная терапия. Также обязателен и постельный режим. При большом диаметре грыж необходима консультация нейрохирурга. Чтобы не допустить прогрессирования заболевания, в ряде случаев может потребоваться оперативное лечение.

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Ни шагу вперёд
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