Ни шагу вперёд

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

После длительной поездки в автомобиле прострелило спину. Теперь не то чтобы согнуться - шагу ступить без боли не получается. Что это? - спрашивает Виктор Миронов из Пскова.

Острая боль в спине по типу прострела чаще всего свидетельствует о наличии протрузий или грыж в позвоночнике, - объясняет объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Длительное вынужденное положение сидя вместе с вибрацией в автомобиле приводит к увеличению компрессионной нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.