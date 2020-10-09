Ни шагу вперёд

После длительной поездки в автомобиле прострелило спину. Теперь не то чтобы согнуться - шагу ступить без боли не получается. Что это? - спрашивает Виктор Миронов из Пскова.
Острая боль в спине по типу прострела чаще всего свидетельствует о наличии протрузий или грыж в позвоночнике, - объясняет объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Длительное вынужденное положение сидя вместе с вибрацией в автомобиле приводит к увеличению компрессионной нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
Это далеко не безобидное состояние, которое может иметь крайне неприятные последствия в виде сдавливания нервных окончания и формирования стеноза спинного мозга. Предрасполагающими факторами может быть остеопороз, сахарный диабет, избыточная масса тела.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинский наук, доцент ПсковГУ
Поможет установить верный диагноз МРТ пояснично-крестцового отдела. При подтверждении наличия протрузий или грыж потребуется срочная обезболивающая, спазмолитическая и противовоспалительная терапия. Также обязателен и постельный режим. При большом диаметре грыж необходима консультация нейрохирурга. Чтобы не допустить прогрессирования заболевания, в ряде случаев может потребоваться оперативное лечение.
Главный редактор: Андреев М. О.
Директор государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области»: Федорова И. В.
Телефон редакции: (8112) 57-31-23
e-mail редакции: pravda@pravdapskov.ru
Реклама в газете и на сайте: (8112) 57-33-55, reklama@mhpsk.ru
Приемная: (8112) 57-33-50
Тел/факс: (8112) 57-51-91
Подписка и распространение: (8112) 56-67-47
Адрес: г. Псков, ул. Ленина, д. 6а